Rafael Nadal, ultimul meci la ATP Masters de la Roma. A fost învins fără ”drept de apel”

Ibericul Rafael Nadal, fost lider mondial, a fost învins clar de polonezul Hubert Hurkacz, 6-1, 6-3, sâmbătă, în turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro.



Rafael Nadal, locul 305 mondial după ce nu a jucat aproape deloc anul trecut, a cedat după circa o oră și jumătate în fața lui Hubert Hurkacz, locul 9 mondial și cap de serie numărul 7. Primele două gameuri din setul inaugural, în care fiecare dintre jucători și-a făcut serviciu, au durat 27 de minute din cele 49 ale întregului act.



Spaniolul, măcinat de accidentări în ultimele două sezoane, nu mai jucase din 2022 la Roma, un turneu pe care l-a câștigat de zece ori, un record, ultima oară în 2021, scrie Agerpres.



Revenind în circuit luna trecută la Barcelona, după o pauză forțată de trei luni, Nadal a fost eliminat în turul doi în competiția din capitala Cataloniei și în optimile de finală la turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, după un meci senzațional, fiind aplaudat la scenă deschisă de cei prezenți la Madrid, având în vedere că a fost ultima sa prezență la turneul din capitala Spaniei.



Nadal dispută în principiu ultimul său sezon în circuit, cu obiectivul de a străluci pentru ultima oară la Roland Garros (26 mai - 9 iunie), turneu pe care l-a câștigat de 14 ori, motiv pentru care a și fost numit ”Regele Zgurii”.



Următorul adversar al lui Hurkacz la Roma va fi argentinianul Tomas Etcheverry (28 ATP), care a trecut sâmbătă de brazilianul Thiago Seyboth Wild (61 ATP), cu 6-3, 7-5.

Deținătorul recordului de trofee de Grand Slam (24), Novak Djokovic, lovit involuntar de recipientul pentru apă a unui spectator vineri, la turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, a asigurat, pe rețeaua X, că este ”bine” și că va putea juca următorul său meci duminică.

”Vă mulțumesc pentru mesajele voastre în care ați fost îngrijorați pentru mine. A fost un accident și sunt bine, mă odihnesc la hotel cu o pungă de gheață (pe cap)”, a scris sârbul într-un mesaj publicat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24