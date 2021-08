Şedinţă Guvern 1 septembrie 2021. Lista proiectelor de pe agenda premierului

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.



I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-73.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea a 2 controlori financiari șefi adjuncți la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-74.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul annual aprobat Secretariatului General al Guvernului, în vederea participării la Programul Internațional pentru Acțiune privind Schimbările Climatice/International Programme for Action on Climate (IPAC)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-75.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-77.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători ”C.F.R. - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-78.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-79.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat , nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum și termenele de clasificare aferente acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXA-6.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale împotriva Criminalității Organizate 2021-2024

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-80.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-81.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum şi pentru aprobarea modalității de raportare a instituţiilor şi autorităţilor în scopul asigurării implementării, monitorizării şi controlului respectării principiilor şi normelor privind conduita funcţionarilor publici

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-83.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gostavățu, judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-84.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dersca, judeţul Botoșani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-85.pdf

II. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

III. INFORMĂRI

1. INFORMARE cu privire la desfășurarea activităților din cadrul raporturilor constituționale între Guvern și Parlament, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/INFORMARE.pdf



Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.