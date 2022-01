Sandra Izbașa, prima relație la 30 de ani. Poveste de dragoste ca în filme cu Răzvan Bănică

Multipla campioană olimpică a fost invitată în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Răzvan Bănică.

Cei doi s-au cunoscut după ce sportiva împlinise 30 de ani și au început o poveste de dragoste. Mai mult, este prima relație a Sandrei.

'La 30 de ani. Poate ca sună dubios, dar la 30 de ani nu am avut timp de relații. Nu au fost relații. Nu poți să faci două lucruri în același timp și să le faci și bine.

Iar eu m-am axat pe sport, pe sportul de înaltă performanță. Chiar nu a fost o relație, dar da, la 30 de ani...având în vedere că am ieșit din sportul de înaltă performanță la vârsta de 24 de ani. Eu nu am avut același parcurs ca al unui adolescent normal. In momentul in care am renunțat la sport, am avut timp sa mai cunosc oameni și să mă îndrăgostesc', a spus Sandra Izbașa, în emisiunea de la Kanal D.

