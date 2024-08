Sabalenka și Sinner, campionii de la Cincinnati. Bornă importantă pentru Sabalenka, bifată înainte de Halep

Jucătoarea Aryna Sabalenka (locul 2 WTA) a câștigat turneul WTA 1.000 de la Cincinnati, după ce a învins-o pe americanca Jessica Pegula, scor 6-3, 7-5, într-un turneu perfect, în care a eliminat-o și pe Iga Swiatek, liderul tenisului feminin.

Sabalenka a mai făcut trei semifinale în turneul din Ohio, reușind 18 victorii pe hardul de la Cincinanati, bifând borne importante.

Astfel, dubla campioană de la Australian Open a cucerit trofeul fără să piardă vreun set, o performanță atinsă în ultimele două decenii doar de Vera Zvonareva (2006) și Ashleigh Barty (2021). Mai mult decât atât, victoria cu Pegula a fost al 100-lea succes în turneele de 1.000 de puncte, iar pentru a atinge această bornă, bielorusa a a avut nevoie de 143 de meciuri.Sabalenka este cea mai rapidă la 100 de victorii în astfel de turnee de la Simona Halep în 2017, care a înregistrat 100 de victorii din 141 de meciuri în astfel de turnee.

Cifrele arată îmbucurător pentru Sabalenka, sportiva reușind la Cincinnati 18 victorii, deși abia acum a și câștigat titlul, cu una mai mult decât la Madrid, unde este dublă campioană. La niciun alt turneu, cu excepția celor de Grand Slam, nu a câștigat mai multe meciuri în carieră, la Australian Open a reușit 22 de victorii (2 titluri, 2023 și 2024), în timp ce la US Open a obținut 21 de victorii (finalistă în 2023).

Succesul de la Cincinnati a adus-o pe locul secund în clasamentul WTA, făcând rocadă cu jucătoarea Coco Gauff, iar acest lucru îi permite să fie cap de serie 2 la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va desfășura în perioada 26 august - 8 septembrie.

Sinner, victorie în fața lui Tiafoe

Italianul Jannik Sinner, liderul mondial al tenisului masculin, a câștigat trofeul de la Cincinnati, după ce s-a impus în fața lui Frances Tiafoe (SUA, locul 20 ATP), scor 7-6 (4), 6-2.

Victoria din finala cu Tiafoe i-a adus al cincilea titlu din acest an, după Australian Open, Rotterdam, ATP Masters 1000 Miami (toate pe hard) și Halle (iarbă).

FOTO: Agerpres

Pentru italian a fost un turneu cu ceva probleme medicale, care persistă încă dinainte de Jocurile Olimpice, situație pentru care a fost nevoit să renunțe la prima sa prezență la cel mai important eveniment sportiv al anului.

Imediat după victoria în fața germanului Alexander Zverev, Sinner a afirmat că nu vrea să își asume riscuri care să îi pună în pericol participarea la ultimul Grand Slam al anului, US Open.

”Nu îmi voi asuma riscuri, mai ales înainte de US Open. Desigur, simt ceva și trebuie să înțeleg exact ce este, pentru că nu este la fel ca în primăvară.

Va trebui să vedem ce se întâmplă după turneu, dar eu nu sunt îngrijorat, iar ăsta e cel mai important lucru.Încerc să fiu în cea mai bună formă înainte de un Grand Slam.

După finala de aici, știu că mai am șase zile să mă recuperez, să muncesc, să mă antrenez. Nu am griji legate de a fi 100% (n.r. apt din punct de vedere fizic) pentru US Open”, a spus liderul mondial, citat de We Love Tennis.

Două românce, out din calificările de la US Open

România a început cu patru jucătoare calificările pe tabloul principal la US Open, iar primele două care au intrat în concurs au fost învinse încă din turul inaugural.

Anca Todoni (locul 117 WTA), cap de serie 14 în calificări, a fost învinsă luni seară de nipona Nao Hibino (locul 154 WTA), scor 7-5, 4-6, 4-6, iar Miriam Bulgaru (locul 191 WTA) a cedat în două seturi, scor 2-6, 4-6, în ața Anei Konjuh.

Astăzi vor intra în joc Irina Bara (locul 215 WTA), care se va confrunta cu Xiaodi You (locul 222 WTA), și Gabriela Ruse (locul 124 WTA), care o va întâlni pe Antonia Ruzic (locul 185 WTA).

Direct pe tabloul principal, România mai are două reprezentante după retragerea Soranei Cîrstea, care a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală care i-a încheiat sezonul competițional mult mai devreme. Cele două jucătoare din România care vor juca la US Open sunt Jaqueline Cristian (locul 68 WTA) și Ana Bogdan (locul 103).

Tragerile la sorți pentru tablourile principale vor avea loc joi, 22 august.

