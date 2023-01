Revenirea lui El Niño ar putea provoca valuri de căldură fără precedent și vreme extremă pe tot globul

Revenirea fenomenului climatic El Niño la sfârșitul acestui an va face ca temperaturile globale să crească „în afara graficului” și va genera valuri de căldură fără precedent, au avertizat oamenii de știință.

Prognozele timpurii sugerează că El Niño va reveni mai târziu în 2023, exacerbând vremea extremă de pe tot globul și făcând „foarte probabil” ca lumea să depășească 1,5°C de încălzire. Cel mai cald an din istoria înregistrată, 2016, a fost marcat de un El Niño major.

Fenomenul face parte dintr-o oscilație naturală determinată de temperaturile oceanului și vânturile din Pacific, care comută între El Niño, omologul său mai rece La Niña și alte condiții neutre. În ultimii trei ani s-a înregistrat o serie neobișnuită de evenimente consecutive La Niña.

Se estimează deja că acest an va fi mai fierbinte decât 2022, când datele l-au clasat ca fiind al cincilea sau al șaselea cel mai fierbinte an înregistrat. Având în vedere că El Niño are loc în timpul iernii din emisfera nordică, efectul său de încălzire durează mai multe luni până își face efectul, ceea ce înseamnă că 2024 este mult mai probabil să stabilească un nou record global de temperatură.

Gazele cu efect de seră emise de activitățile umane au crescut temperatura medie globală cu aproximativ 1,2 C până în prezent. Acest lucru a dus deja la catastrofe în întreaga lume, de la valuri de căldură în SUA și Europa până la inundații devastatoare în Pakistan și Nigeria, care au afectat milioane de oameni.

„Este foarte probabil ca următorul mare El Niño să ne ducă la peste 1,5°C”, a spus profesorul Adam Scaife, șeful de predicții lungi la Ministerul Meteorologic al Marii Britanii.

„Probabilitatea de a avea primul an cu 1,5°C în următorii cinci ani este acum de aproximativ 50:50”, a mai spus el.

„Știm că în condițiile schimbărilor climatice, efectele evenimentelor El Niño vor deveni mai puternice și trebuie să adăugați asta la efectele schimbărilor climatice în sine, care sunt în creștere tot timpul. Puse împreună, probabil că vom vedea valuri de căldură fără precedent în timpul următorului El Niño”, a mai spus Scaife.

Fenomene extreme pe tot globul

De asemenea, rezultatele modelelor climatice publicate la începutul lunii ianuarie de Biroul de Meteorologie din Australia au indicat că țara ar putea trece de la trei ani de precipitații peste medie la una dintre cele mai calde și mai uscate perioade de El Niño înregistrate, crescând riscul unor valuri de căldură severe, secete și incendii. În decembrie, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA a evaluat șansele ca El Niño să se formeze în august-octombrie la 66%.

Fenomenul El Niño-La Niña este cea mai mare cauză a diferențelor meteorologice de la un an la altul în multe regiuni. În anii La Niña, alizeele de la est la vest din Pacific sunt mai puternice, împingând apele calde de suprafață spre vest și aspirând apă mai adâncă și mai rece în est. Evenimentele El Niño au loc atunci când alizeele scad, permițând apelor calde să se răspândească înapoi spre est, ducând la o creștere a temperaturii globale.

Națiunile care se învecinează cu Pacificul de Vest, inclusiv Indonezia și Australia, se confruntă cu condiții mai calde și mai uscate.

Musonii din India și ploile din Africa de Sud pot fi, de asemenea, suprimate. Alte regiuni, cum ar fi Africa de Est și sudul SUA pot fi afectate mai multe ploi și inundații. În America de Sud, regiunile sudice sunt mai umede, dar Amazonul, care se apropie deja de un punct de cotitură periculos, este mai uscat, conform The Guardian.

