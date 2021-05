Relaxare restricții în etape. Rafila: "În mod evident, nu trebuie să creăm discriminări"

Alexandru Rafila, reprezentatul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a intervenit în direct la Antena 3, unde a comentat etapele de relaxare anunțate de Klaus Iohannis în cursul zilei de ieri, dar a atras atenția și asupra faptului că nu trebuie să se facă discriminare între vaccinați și nevaccinați.

”În mod evident, nu trebuie să creăm discriminări. Acesta trebuie să fie un mesaj foarte puternic, pentru că, orice fel de discriminare, segregare, nu cred că va face bine, nici pe termen scurt, nici pe termen mediu şi lung. Una este să încurajezi vaccinarea, să convingi oamenii, să ai o campanie coerentă şi profesionistă şi altceva este să provoci segregări. Din cauza asta, noi pledăm, pe deoparte, să existe acces pentru persoanele vaccinate, dar şi pentru orice persoană care a trecut prin boală care are imunitate, sau se testează, trebuie să beneficieze de aceleaşi avantaje. Pe de altă parte, aceste măsuri care au fost anunţate ieri de domnul preşedinte, în mod evident, nu au cum să fie altfel decât populare, dar trebuie să avem coerenţă, încât toate autorităţile statului să comunice acelaşi lucru. Unii comunică o dată, alţii comunică altă dată. Lucrul acesta creează confuzie şi cred că ceea ce a creat neîncredere şi ruptura între populaţie şi autorităţi în cursul acestei pandemii a fost tocmai această inconsecvenţă în declaraţii.

"În Ministerul Sănătăţii nu există coordonare"

Primul pas pe care ar trebui să îl facă Ministerul Sănătăţii, din punctul meu de vedere, este să clarifice odată pentru totdeauna, ce se întâmplă cu sistemul de raportare, ce se întâmplă cu raportarea deceselor. Conferinţa de ieri a doamnei ministru (n.r. Ioana Mihăilă), pe mine nu m-a lămurit absolut deloc. Vreau să vă spun că, odată cu publicarea acestui raport, reiese foarte clar că în Ministerul Sănătăţii nu există niciun fel de coordonare, iar aceste baze de date, în loc să fie interelaţionate, sunt total separate şi duc la informaţii care nu fac altceva decât să potenţeze neîncrederea. Nu am auzit nicio măsură pe care ar vrea să o ia ministrul Sănătăţii, nu am auzit de pregătirea persoanelor care fac raportări, adică nişte lucruri care să crească încrederea populaţiei. Totdeauna, am afirmat - şi este un lucru dovedit în alte multe state- că parteneriatul între autorităţi şi populaţie este cel care duce la controlul pandemiei, adică trebuie să fim obiectivi. Aceste măsuri de relaxare trebuie să rămână aşa.

Reintroducerea restricțiilor

Nu trebuie să ne reîntoarcem la acel ciclu de ridicare şi de reintroducere a restricţiilor. În mod evident, chestiunea asta este legată şi de succesul campaniei de vaccinare. Şi la campania de vaccinare am văzut termene diferite. Domnul prim-ministru spunea că 10 milioane de persoane vor fi vaccinate până la 1 august, domnul preşedinte, 7 milioane de persoane. Cred că angajamentele acestea trebuie să fie mai rezervate. Lucrul cel mai important, din punctul meu de vedere, este menţinerea măcar a acestei cadenţe de 100.000 de persoane vaccinate zilnic. Lucrul acesta nu este legat neapărat de partea logistică, cât mai degrabă, de modul în care populaţia este convinsă să vină la vaccinare, nu forţată să vină la vaccinare, ci convinsă, lămurită, că vaccinarea este o soluţie pentru revenirea la normalitate", a declarat Alexandru Rafila la Antena 3.

