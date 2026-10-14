Regele Charles i-a trimis o scrisoare Papei Leon al XIV-lea după operația de nodul canceros

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Regele Charles i-a transmis Papei Leon al XIV-lea o scrisoare după operația de extirpare a unui nodul pulmonar canceros.

Regele Charles al III-lea i-a trimis o scrisoare privată papei Leon al XIV-lea, operat marţi de un nodul pulmonar canceros, pentru a-i transmite urările sale de însănătoşire grabnică, a dezvăluit miercuri o sursă din anturajul casei regale britanice, informează AFP.

Suveranul britanic, în vârstă de 77 de ani, urmează şi el un tratament, de la începutul anului 2024, pentru un cancer a cărui natură nu a fost dezvăluită.

Papa Leon al XIV-lea, căruia medicii i-au extirpat marţi după-amiază un nodul canceros detectat la unul dintre plămâni, şi-a început convalescenţa la Roma. Analizele medicale urmează să stabilească dacă boala s-a răspândit - sau nu - în organism dincolo de nodulul extirpat.

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, ar trebui să rămână internat timp de aproximativ o săptămână la spitalul Gemelli, situat în partea de nord-vest a capitalei Italiei.

Vizita monarhului la Vatican a fost descrisă ca fiind "istorică"

Regele britanic este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane.

Charles al III-lea a efectuat o vizită de stat la Vatican în octombrie 2025. Monarhul britanic şi papa Leon al XIV-lea s-au rugat atunci împreună în cadrul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină - o premieră după schisma anglicană din secolul al XVI-lea.

Acea vizită a fost descrisă drept "istorică" de biroul de presă de la Palatul Buckingham.

Anglicanismul a apărut în 1534 în urma unei rupturi de Biserica Catolică, provocată de regele Henry al VIII-lea al Angliei după refuzul papei de a-i anula căsătoria cu Ecaterina de Aragon, conform Agerpres.

Operația la plămân a Papei Leon s-a încheiat cu succes

Biroul de presă al Vaticanului a anunţat marţi seara că intervenţia chirurgicală la care a fost supus papa Leon al XIV-lea în cursul după-amiezii s-a încheiat cu succes după aproximativ două ore, transmite ANSA.

Intervenţia a fost efectuată de o echipă de chirurgie toracică condusă de profesorul Stefano Margaritora.

În timpul operaţiei, în capela Ioan Paul al II-lea a spitalului s-au rostit rugăciunile din rozariu către Fecioara Maria.

Secretarul de stat al Vaticanului, Cardinalul Pietro Parolin, a declarat că s-a întâlnit cu papa Leon marţi seara. "Am vorbit foarte calm. Sunt îngrijorat? Da, fiindcă cu siguranţă nu mă aşteptam la aşa ceva", a spus el.

Leon vorbise duminică despre problema sa de sănătate, cu ocazia rugăciunii Angelus (Îngerul Domnului), afirmând că nodulul depistat la un control recent era mic şi "bine localizat".

Surse medicale ale ANSA au afirmat marţi că el s-ar putea ridica din pat chiar miercuri, iar biroul de presă al Sfântului Scaun a apreciat că refacerea post-operatorie ar putea dura o săptămână.

Audienţele papei au fost anulate până marţi, 20 octombrie, conform Agerpres.

Extirparea unui nodul pulmonar

Papa Leon al XIV-lea a anunţat duminică, după rugăciunea Angelus, că va fi supus unei intervenţii chirurgicale "în zilele următoare" pentru extirparea unui nodul descoperit la un plămân, care a fost detectat într-un stadiu "foarte incipient şi bine localizat", relatează agenţia EFE.

"Recent, în timpul unor controale, medicii mi-au observat un nodul la plămân. Acesta a fost descoperit într-un stadiu foarte incipient şi bine localizat", a spus suveranul pontif, vorbind de la fereastra Palatului Apostolic în faţa credincioşilor veniţi acolo pentru rugăciunea Angelus.

„Medicii consideră că este recomandabil să se intervină și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei intervenții chirurgicale pentru a o îndepărta”, a adăugat papa în vârstă de 71 de ani după rugăciunea Angelus.

Papa Leon al XIV-lea a mai menţionat că medicii care l-au tratat "consideră oportun să intervină" şi, urmând sfatul lor, a decis să se opereze pentru extirparea nodulului "în zilele următoare", conform Agerpres.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va continua

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a oferit primele informații despre intervenția chirurgicală, precizând că aceasta este programată pentru începutul săptămânii viitoare. După operație, Papa va rămâne internat aproximativ șapte zile pentru recuperare.

Cu toate acestea, Leon al XIV-lea și-a confirmat vizita în Peru. La încheierea rugăciunii Angelusului, Suveranul Pontif s-a adresat peruvienilor prezenți în Piața San Pietro, care participau la procesiunea "Senor de los Milagros". Totodată, le-a mulțumit pentru rugăciunile dedicate vizitei pastorale pe care urmează să o efectueze în țara lor.

Turneul apostolic al Papei în America Latina va avea loc în perioada 6-17 noiembrie. Prima destinație va fi Uruguayul, unde sunt prevăzute opriri în Montevideo, Paisandú și Florida. Ulterior, Leon al XIV-lea va ajunge în Argentina, urmând să viziteze Buenos Aires, Córdoba și Luján. Ultima parte a călătoriei se va desfășura în Peru, între 11 și 17 noiembrie, cu vizite în Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa.

Legătura Papei cu Peru este una specială, construită de-a lungul mai multor decenii. Robert Prevost s-a născut la Chicago, în 1995, iar în anii 1980 a plecat în Peru în calitate de misionar. Ulterior, a devenit cetățean peruan și a condus dieceza de la Chiclayo în perioada 2015-2023, înainte de a fi desemnat prefect ai Dicasterului pentru Episcopi. După alegerea sa ca Papă, în mai 2025, Leon al XIV-lea a transmis un mesaj special comunității din Chiclayo chiar în prima sa apariție publică de la balconul Bazilicii San Pietro, conform agenției ANSA.