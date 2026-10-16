Putin trasează o "zonă de securitate" în Ucraina, de-a lungul frontierei, care nu va fi negociabilă în discuțiile de pace

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Din articol Putin consideră "pozitivă" dinamica trupelor

Vladimir Putin a anunțat crearea unei „zone de securitate” pe teritoriul Ucrainei, de-a lungul frontierei cu Rusia, și a precizat că aceasta nu va face obiectul unor viitoare negocieri de pace cu Kievul.

Rusia stabileşte o "zonă de securitate" în interiorul Ucrainei, de-a lungul frontierei sale, care nu va fi negociabilă în nicio discuţie viitoare cu Kievul, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin vineri, informează Reuters.

Putin, purtând uniformă militară şi vorbind în timpul unei vizite la un post de comandă, a declarat că operaţiunea legată de crearea "zonei de securitate" reprezintă un răspuns la incursiunea Ucrainei din 2024-2025 în regiunea Kursk, din vestul Rusiei.

"Forţelor armate ruse li s-a trasat sarcina nu doar de a alunga inamicul de pe pământul nostru, ci şi de a crea o zonă de securitate pe teritoriul adiacent. Această sarcină este îndeplinită cu succes", a declarat el în cadrul unor comentarii televizate.

"Scopul nostru este să asigurăm securitatea absolută a regiunilor de frontieră ale Rusiei pe viitor şi nu intenţionăm să facem din aceasta un subiect pentru potenţialele negocieri de pace cu Ucraina", a spus Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că zona de securitate planificată se întinde pe 660 km, din care 70% se află în prezent sub controlul Rusiei, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Președintele rus a explicat că, prin trimiterea unor unități numeroase și bine antrenate în zonele de graniță cu Rusia, Ucraina și-a slăbit propriile forțe în regiunile strategice, oferind trupelor ruse oportunitatea de a intensifica operațiunile ofensive.

Putin, care a ordonat invazia Ucrainei în februarie 2022, a declarat că "datoria sacră a forțelor armate" este să expulzeze invadatorii și să apere cetățenii Rusiei. El a mai spus că situația s-a stabilizat și că trupele ruse au împins cu succes forțele ucrainene din regiunea Kursk.

„Nu există nicio acțiune care să ne împiedice ofensiva”, a precizat Putin, menționând că avansul forțelor ruse în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei a fost un succes.

Putin consideră "pozitivă" dinamica trupelor

Totodată, preşedintele rus Vladimir Putin a considerat vineri că dinamica trupelor sale pe frontul din Ucraina este "pozitivă", estimând că le mai rămâne să cucerească puţin peste 10% din regiunea ucraineană Doneţk din Donbas, transmite AFP.

"În ansamblu, constat că dinamica acţiunilor grupărilor noastre de forţe este pozitivă", a declarat preşedintele rus în timpul vizitei la un centru de comandament militar, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin.

"Ofensiva formaţiunilor şi unităţilor forţelor armate se desfăşoară pe întreaga linie a frontului şi ritmul progresului s-a accelerat considerabil", a continuat liderul de la Kremlin, citind o declaraţie aşezat la o masă şi purtând uniformă militară.

În timpul acestei întâlniri, şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, l-a anunţat că au fost cucerite două localităţi în inima luptelor care se dau în regiunea Doneţk: Oleksievo-Drujkivka şi Dobropillia.

AFP nu este în măsură să confirme aceste afirmaţii dintr-o sursă independentă.

Oleksievo-Drujkivka se află la aproximativ 15 kilometri în linie dreaptă spre sud de Kramatorsk, unul dintre ultimele două mari bastioane ucrainene din regiune.

"Desigur, unul din principalele obiective rămâne eliberarea Republicii Populare Doneţk", nume dat de Moscova regiunii Doneţk, a reafirmat de asemenea Vladimir Putin, estimând că "puţin peste 10%" din această regiune era încă sub controlul ucrainean.

Moscova a condiţionat orice eventual acord de pace de retragerea trupelor ucrainene din acest teritoriu, lucru pe care Kievul îl refuză, considerând că ar echivala cu o capitulare şi ar face ţara vulnerabilă la noi atacuri ruseşti.

Potrivit analiştilor militari, cele două armate se neutralizează în mare parte de-a lungul unei linii de front extinse, caracterizată printr-o "zonă a morţii" de câţiva kilometri adâncime, unde atacurile cu drone complică orice mişcare.

În ultimele săptămâni, tot în regiunea Doneţk, armata ucraineană a câştigat teren graţie unei contraofensive, denumită Vivaldi, şi menită să îndepărteze trupele ruse din nord-estul oraşelor cheie Sloviansk şi Kramatorsk, conform Agerpres.