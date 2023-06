PUSL lansează un apel către România. "Renunțarea la tăcere". Mesajul profesorului Dan Voiculescu

Membrii partidul Umanist Social Liberal (PUSL), reuniți astăzi la Palatul Parlamentului, în cadrul Consiliul Național, au lansat un apel la renunțarea românilor la tăcere.

"Apelul a fost prezentat de Lavinia Șandru, coordonator departamentul de comunicare al PUSL.

"Acest apel se adresează României tăcute. Acest apel se adresează României trecute sub tăcere. Acest apel se adresează României care, până astăzi, a suferit în tăcere, a pierdut, a fost umilită, jefuită, uitată și sacrificată pe tăcute. Acest apel nu este altceva decât: RENUNȚAREA ROMÂNILOR LA TĂCERE".

Mesajul profesorului Dan Voiculescu, fondatorul doctrinei umaniste

Lavinia Șandru a prezentat umaniștilor prezenți la Consiliul Național și mesajul profesorului Dan Voiculescu, fondatorul doctrinei umaniste.

Acesta le-a transmis umaniștilor că România are nevoie de o doctrină care să asume valoarea individuală drept fundament al societății. Iar dacă liberalii nu o fac, vă asigur că o putem face noi, social liberalii. În timp ce Partidul Social Democrat se consolidează, Partidul Liberal își pierde, din păcate, identitatea doctrinară și asta nu este bine.



Promovând onest și constant valorile noastre esențiale - demnitate, onoare și curaj - împreună cu principiile umaniste – "omul potrivit la locul potrivit" și "stop abuzurilor de putere" - putem realiza o surpriză semnificativă la alegerile ce vor avea loc anul viitor.

Vom candida cu liste proprii! Succesul ne poate asigura un rol determinant în structurile politice care vor guverna România în intervalul 2024 - 2028. Vom putea promova politici publice bazate pe valorile umaniste. Vom putea produce schimbările pe care întreaga națiune le așteaptă.

Cristian Popescu Piedone, numit președinte executiv al PUSL

În cadrul Consiliului Național, Cristian Popescu Piedone a fost numit președinte executiv al PUSL.

În discursul său, Piedone a spus că nu îi va ierta niciodată pe cei care l-au băgat la pușcărie și a anunțat că de acum încolo oamenii îl vor vedea doar în stradă, pentru că asta va fi politica lui.

"Vreau să facem treabă pentru România, fraților! Dacă facem politică, haideți lângă Piedone să facem politică pentru cetățeni. Cât am fost în "concediul" forțat, am urmărit evoluția politică și nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Credeți că românilor le place ce văd? Românii sunt enervați de acest circ politic. Românul s-a săturat de lupta pentru ciolan. Nu există lideri în politică, lideri sunt doar cetățenii. Cetățeanul plătește taxe, cetățeanul este statul", a adăugat Primarul Sectorului 5", se arată într-un comunicat al PUSL.

