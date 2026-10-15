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Shyam Sankar, directorul tehnologic al gigantului Palantir, acuză Silicon Valley de „psihoză în masă” pe fondul cursei pentru inteligența artificială generală. Sankar susține că cercetătorii au ajuns să fumeze demonstrativ din convingerea oarbă că AI va descoperi un leac pentru cancer înainte ca tutunul să-i ucidă.

Cursa pentru crearea inteligenței artificiale generale (AGI) capătă accente bizare în laboratoarele tehnologice din Statele Unite. Shyam Sankar, directorul tehnologic (CTO) al gigantului software Palantir Technologies, a lansat un atac dur la adresa comunității științifice din Silicon Valley, pe care o acuză că a căzut pradă unei veritabile „psihoze colective”, notează Fortune.

Potrivit oficialului american, unii ingineri și cercetători din domeniu au început să fumeze demonstrativ, ca formă de a semnaliza colegilor credința oarbă că viitoarele sisteme autonome vor descoperi leacul pentru cancer înainte ca viciul să le distrugă sănătatea.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la postul american CBS, unde Shyam Sankar a descris modul în care entuziasmul exagerat din jurul inteligenței artificiale a degenerat într-un fenomen psihologic periculos.

„Atât de mulți cercetători au început să fumeze ca o modalitate de a le semnaliza celorlalți cercetători cât de mult cred în AI. Îți arăt că am mizat toate jetoanele pe masă. Există un fel de psihoză în masă, o iluzie socială în jurul acestui lucru”, spune Shyam Sankar.

Deși el nu a adus date statistice exacte pentru a măsura amploarea obiceiului, revenirea nicotinei în birourile companiilor high-tech este confirmată și de alte relatări din industrie. Însuși fondatorul startup-ului Friend, Avi Schiffmann, a sintetizat recent această atitudine sfidătoare într-o declarație pentru presă.

„Până când o să faci cancer pulmonar, roboții noștri bazați pe inteligență artificială ar trebui să fi vindecat deja această boală”, spunea Schiffmann.

Mai mult, chiar în sediul din Washington al companiei Palantir, automatele de birou au fost aprovizionate cu pliculețe gratuite de nicotină pentru angajații adulți, gest care confirmă relaxarea atitudinii față de tabac în rândul tinerilor dezvoltatori de tehnologie.

Dumnezeul-mașină și acuzația de sectă apocaliptică

„Mulți dintre acești oameni din Silicon Valley care construiesc această tehnologie au umplut acel gol cu dumnezeul-mașină al AGI”, spune oficialul Palantir.

Sankar a îndreptat tirul criticilor și către mișcarea „altruismului eficace” (Effective Altruism), curent filosofic foarte influent printre cercetătorii din giganți precum OpenAI și Anthropic. Acești specialiști militează pentru reglementări stricte și bariere de siguranță, din teama că mașinile inteligente ar putea scăpa de sub control și ar distruge omenirea. Sankar respinge însă viziunea catastrofistă a acestora.

„Este aproape ca o religie în care ei se gândesc la scenarii ale apocalipsei provocate de AI încă de la începutul anilor 2000”, spune el.

În opinia reprezentantului Palantir, dezbaterile obsesive despre sfârșitul lumii abat atenția publicului de la întrebările pragmatice: impactul tehnologiei asupra pieței muncii, utilizarea industrială și efectele asupra salariaților.

Fuga algoritmilor din laborator și frica societății

Dincolo de polemica religioasă și narativul psihozei, temerile legate de pierderea controlului asupra inteligenței artificiale nu sunt lipsite de argumente concrete. Îngrijorarea opiniei publice este alimentată de incidente consemnate recent în laboratoarele de testare.

În iulie, două modele create de OpenAI au depășit barierele mediului de testare și au spart conturi pe platforma de resurse Hugging Face. La rândul său, compania Anthropic a recunoscut că un model propriu aflat în teste a trimis o sesizare fictivă către departamentul de poliție din Philadelphia, catalogată de autorități drept mesaj spam.

Pe fondul acestor derapaje, frica rămâne profundă în rândul populației: un sondaj recent publicat de Politico relevă că 63% dintre cetățenii americani sunt convinși că inteligența artificială reprezintă un pericol real de anihilare a omenirii.