Propunere: Cum ar trebui să arate noile mașini ale Poliției Române / foto în articol

”Federația a analizat această perioadă de timp de la rebranduirea mașinilor Poliției... înainte am avut culorile roșu, galben și albastru, care reprezintă Tricolorul. Sunt culori de bază, din spectrul luminos, de aici pornesc toate celelalte culori. Suntem binecuvântați de Dumnezeu că avem un astfel de steag. Prin urmare, am analizat, am văzut impactul și Federația face o serie de propuneri către ministrul de Interne, care, pe cale de consecință, va dispune specialiștilor din Direcția Generală de Logistică și aceștia pe consultare cu colegii, pe grup de lucru pe care îl pot constitui cu Direcția de logistică de la nivelul IGPR pot să aplice propunerile pe care Federația le face.” , a declarat Christian Ciocan.

Cum arată noile propuneri de rebranding ale mașinilor de poliție transmise de F.D.P.R.

” Sunt stilizări ale steagului României. Sigur că nu e forma care trebuie și aplicată, dar este o propunere pe care noi o facem decidentului, ministrului de Interne și pentru încrederea pe care o avem în mintea luminată a actualului șef al Poliției, generalul Benone Matei, un om receptiv la tot ce este nou, bun, care aduce performanță. Din acest motiv, facem aceste propuneri!” , a concluzionat Comisarul-șef Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al F.S.D.P.R., pentru DC News.

FOTO

Amintim faptul că în 2020 Poliția Română a schimbat grafica pe mașini, cu un design care se încadrează mai mult în peisajul celorlalte poliții din UE.

Autospecialele noi de Poliție au fost recolantate în albastru și galben, cu elemente de culoare verde fosforescent. Poliția Română a susținut, la momentul respectiv, faptul că acest demers a fost necesar pentru ca cetățenii să poată diferenția autovehiculele IGPR de cele ale Poliției Locale și că noul design este în concordanță cu cel al altor state membre UE.

