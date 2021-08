Florin Cîțu își va lua câteva zile libere. Unde merge premierul în vacanță

Premierul Florin Cîțu își va lua câteva zile libere, ședința guvernului de coaliție neavând loc în această săptămână. Anunțul vine pe surse din Guvern și cel mai probabil premierul se va întoarce în Capitală spre finalul săptămânii, posibil joi, anunță Digi24. Plecarea premierului vine într-o perioadă în care coaliția are parte din nou de tensiuni generate de menținerea în funcție a directorului CFR Călători.

”Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, a afirmat Florin Cîţu, conform Realitatea.net.

Florin Cîțu urmează să plece în concediu, acesta afirmând de mai multe ori că preferă să meargă în Vama Veche. Premierul și primarul localității noncomformiste de pe litoral au avut un schimb de replici în luna mai a acestui an.

"Îi recomand domnului premier Florin Cîțu să abandoneze ideea de a petrece o noapte în Vama Veche și să se reorienteze în aceasta vară spre Ciocârlia sau Aliman. Va avea astfel ocazia să cerceteze, în amănunt, programele ambițioase de dezvoltare ale acestor localități. Toate primăriile PNL au primit sume considerabile, în schimb, administrațiile PSD au fost pedepsite”, a spus Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu, într-un comunicat de presă, scrie Digi24.

Replica premierului

Florin Cîțu i-a dat replica primarului Daniel Georgescu.

"Consiliul Judeţean nu este premierul, în primul rând. În al doilea rând, ar fi bine să ne uităm la gradul de colectare a taxelor şi aşa mai departe şi după aceea să discutăm. Dar să condiţionezi vizita premierului de nişte bani de la buget pare, aşa, foarte pesedistă chestia asta. Pe vremea pesediştilor se făcea să spui: îmi dai bani şi ai voie să vii aici”, a spus Florin Cîțu, în timpul unei emisiuni la B1 TV.

"Îi anunţ pe români că voi merge în Vama Veche şi în orice staţiune din România pentru că vreau să susţin turismul în această vară şi nu mă poate opri niciun primar”, a adăugat el.

Premierul vrea să fie „cool”?

"Eu nu am spus că domnul premier are interzis în Vama Veche. A fost o recomandare pentru dânsul. De fapt, am vrut să îi transmit un mesaj politic, ca între oameni politici, că el tot spune că vrea să reformeze politica şi să lase în urmă un sistem în care banii nu se alocă pe proiecte, ci după războaie politice. Nimic altceva! Pe turistul Cîțu îl invit oricând la Vama Veche, dar trebuie să ştie foarte clar ce fac colegii lui din PNL, aici. Dacă tot iubeşte acest loc, ar fi normal să îl ajute, indiferent de culoarea politică a primarului. Este vorba despre modul în care au fost împărţiţi banii pentru proiectele de investiţii de către conducerea PNL a judeţului.

I-am tras un semnal de alarmă domnului premier despre ce se întâmplă la nivelul administraţiei Constanța. Nimic altceva. Dar eu înţeleg... Domnul Cîțu este ca toţi cei care se dau vamaioți că este un loc cool? Vama există doar vara, pentru petrecerile pe plajă? Cu problemele reale trebuie să ne luptăm noi. Dacă iubeşte acest loc, să îl susţină! Este binevenit, este invitatul meu. Drumul către Vama Veche trece prin fața primăriei. Putem să avem o discuţie despre aspectele administrației legate de un management eficient al resurselor publice. Nimic altceva", a spus Daniel Georgescu la Antena 3.