Poziția Asociației MozaiQ, după afirmațiile Elenei Lasconi: Ar trebui să fie învățătură de minte pentru toată clasa politică

Întrebat de redacția noastră ce opinie are în urma tensiunilor create în USR, după interviul Elenei Lasconi, directorul executiv al Asociației MozaiQ, Vlad Viski, a răspuns:

„Noi, la MozaiQ, credem că scandalul din jurul Elenei Lasconi ar trebui să fie învățătură de minte pentru toată clasa politică. Pe de o parte, dincolo de opiniile și credințele fiecăruia, există o responsabilitate mai largă, la nivel de politici publice: poți crede în căsătoria religioasă de tip ortodox, dar în același timp există și o obligație de a recunoaște cuplurile gay prin legalizarea parteneriatelor civile.

Elena Lasconi nu ne-a spus dacă susține parteneriatul civil. România a fost condamnată la CEDO și trebuie să legalizeze parteneriatele civile. Sunt Elena Lasconi și USR de acord cu parteneriatul civil?

În al doilea rând, arată o ruptură generațională care se accentuează în România, un studiu făcut de MozaiQ în august arată că 48% dintre tineri 18-27 de ani susțin legalizarea parteneriatelor civile, de aici și tensiunile cu părinții.

Vom tot vedea astfel de situații și întrebarea este ce fel de Românie ne dorim: una europeană, unde toți cetățenii sunt tratați egal sau una atașată valorilor rusești?”.

Toate rezultatele barometrului menționat se regăsesc pe site-ul: iubimlafel.ro.

Elena Lasconi a venit cu lămuriri

La scurt timp după aceste declarații, Elena Lasconi a precizat că este de acord cu parteneriatul civil în cazul cuplurilor de același sex.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie.

(...) Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir și îi susțin. Ei știu asta. Lecția pe care trebuie să o învățăm în viața asta este iubirea”, a declarat Lasconi.

Cu toate aceste, simultan cu precizările Elenei Lasconi, a venit o reacție din partea liderului USR, Cătălin Drulă.

”Am avut o discuție cu Elena Lasconi și i-am cerut retragerea din campania pentru europarlamentare. Am decis convocarea Biroului Național al USR în această seară pentru formalizarea acestei decizii.

Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL.

Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație.

USR are de dus o luptă grea și importantă în 2024. Astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de o alternativă de dreapta și de soluții liberale. În fața unei guvernări corupte și a isteriei extremiste, avem cu toții nevoie de o schimbare reală. Vom continua să muncim zi de zi pentru a construi această schimbare” a anunțat Cătălin Drulă, liderul USR.

