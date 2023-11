Fiica Elenei Lasconi, Oana, își face praf mama, într-un video devastator: Discriminare jegoasă. Nu pot să descriu durerea pe care o simt/ Reacții: Cui folosește, copilule? La ce bun?

”Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi acum multe ore, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat da la referendumul ”Coaliția pentru Familie” pentru a susține așa-zisa familie tradițională, între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt, nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități.

Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată, nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă” a spus fiica Eleni Lasconi, Oana, într-un video postat pe Instagram. Ea adaugă: ”nu am cuvinte... nu am cuvinte!”.

Oana spune că mama sa a votat ”DA”, într-un mod ”jegos”. ”Mă doare sufletul, mă doare inima” continuă ea, spunând că nu s-ar fi așteptat la așa ceva niciodată. ”Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama, din niciun punct de vedere, în acest moment” a conchis ea.

Într-un clip în limba engleză, postat pe story, Oana a spus că nu e vorba despre campanie politică, este adevărul. Ea afirmă că e timpul ca să vorbească despre propria ei experiență, pentru că a ajuns să fie... destul. Fiica Elenei Lasconi mai susține că mereu a fost forțată, de când era doar un copil, să vorbească despre relația minunată pe care o are cu mama ei. ”Ea nu m-a crescut, nu m-a crescut, ea m-a abandonat” susține Oana.

Primarul orașului Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat că a votat la referendumul pentru familia tradițională cu ”DA”: ”Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”. Declarațiile ei- nu numai aceasta- au atras reacții publice, însă într-un mod total neașteptat a reacționat și fiica sa.

Reacții la mesajul Oanei

”Măi, copilule, nu te lăsă condusă de emoții distructive și influențată de oameni toxici! Un om pozitiv nu bagă discordie între părinți și copii! Legătura dintre mama ta și ține este atât karmică cât și biologică. Din punct de vedere spiritual, tu ai ales-o să îți fie mamă pentru a vă putea îndeplini menirea din această viață! Din punct de vedere biologic, ea te-a ales că să va întâlniți și în plan fizic, nu doar în vis... Se spune că mamele își visează copiii înainte că ei să vină. Eșți un copil frumos și bun, nu te lăsa copleșită de durere și revoltă în așa măsură încât să o supui pe mama ta judecăților de valoare, inclusiv pe tine! Cui folosește, copilule? La ce bun? Părinții și copiii au puncte de vedere diferite, îți spun din experiență proprie, dar asta nu trebuie să distrugă relația dintre ei. Nu știu ce a stat la baza reacției tale dar eu nu cred că o simplă declarație în ceea ce privește promovarea familiei tradiționale este mărul discordiei... Probabil că mocnea conflictul demult și se simte dincolo de ecran suferința ta. Poate ar trebui să vorbești cu cineva independent de situație și să îți vindeci rănile sufletești pe care consideri că mama ta ți le-a provocat! Succes!”

”Îți înțeleg punctul de vedere și îl respect, dar trebuie respectat și al dumneaei. Faptul ca nu sunteți pe aceeași lungime de undă, nu cred ca ar trebui să ducă la o judecată așa de aspră mai ales una publică. Nu sunt o mare susținătoare, dar nici nu aș linșa așa doar pentru că mie îmi plac merele si dumneaei nu. Asta e părerea mea, îmi pare rău că trebuie să suferi pt asta. Numai bine îți doresc”.

”Peste tot in lumea civilizată dezbaterea asta s-a încheiat de mult. Mama ta e o ipocrita. Înseamnă mult pentru noi gestul tău. Mult curaj în continuare!”

”Cred ai făcut o mare greșeală să te răzbuni pe mama ta în acest fel. Înțeleg că te simți abandonată și ai plecat din țară pentru că romanii sunt homofobi, dar în urma acestei postări, o să suferi și mai mult, deoarece romanii pot fi homofobi și online, aceasta postare este acum pe toate site-urile de știri, o să vină o avalanșă de comentarii la care sper să le poți face față. Sper să iți dai seama că ai greșit, sper la fel ca mama ta să își dea seama că a greșit și să vă împacați. Be Strong! Sper ca la un moment dat să realizezi că și Romania poate să fie o țară mai bună în care comunitatea LGBT să trăiască în pace, dar asta se poate doar cu ajutorul vostru, contribuind aici la schimbare, din Paris, mai greu...”.

