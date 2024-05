S-a aflat cine este presupusul atacator al premierului slovac Fico / Foto - Video în articol

Suspectul are 71 de ani, identificat de media slovace ca fiind un scriitor local, relatează AFP.

'Cred că pot confirma, da', le-a răspuns ministrul de Interne slovac Matus Sutaj Estok ziariștilor, care l-au întrebat privind identitatea atacatorului. Acesta este, conform presei locale, unul dintre fondatorii clubului literar Duha (curcubeul) din oraşul Levice.

Bărbatul este autorul mai multor culegeri de poezie. Este membru al asociaţiei oficiale a scriitorilor slovaci. Asociaţia a confirmat pe Facebook că bărbatul este membru din anul 2015. Dacă faptele sunt confirmate 'calitatea de membru a acestei persoane josnice va fi imediat anulată'.

The assasin of president Fico.

Juray Tsintula was born in 1953. Lived in Levytsi .

He is one of the founders of the Slovak literary club "DÚHA" (2005). From 2008, when the club was https://t.co/elq5EWxbeg pic.twitter.com/Y5NAbsHHUn