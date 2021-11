Polițist mort de Covid-19. Mesajul prietenei sale: ”Râdeai că m-am vaccinat, îmi spuneai că o să mor de la vaccin, dar uite că eu am scăpat”

Avea doar 50 de ani. Bărbatul s-a infectat în urmă cu două săptămâni. S-a tratat acasă, însă fără efect. În momentul în care starea de sănătate s-a înrăutățit, a venit la spital. A stat în mașină două zile până când s-a găsit un loc disponibil. Din păcate, astăzi a murit.

Printre mesajele de condoleanțe, s-a remarcat unul în care o prietenă de-ale sale a spus că polițistul era anti-vaccinist.

”Dumnezeu sa te ierte! Nu te vom uita, imi pare rau ca nu am putut face mai mult sa te conving sa mergi din timp la spital. Erai foarte speriat si nu stiai ce sa faci, radeai de mine ca m-am vaccinat, imi spuneai ca o sa mor de la vaccin, dar uite ca eu am scapat si tu ne-ai lasat cu durere in suflet! Nu pot sa cred ca nu mai esti! Atat il rugai pe Dumnezeu sa aiba grija de toti, acum Dumnezeu sa aiba grija de sufletul tau si sa aiba grija de sotia ta si fetita ta! Dumnezeu sa iti odihneasca sufletul bun!”, a fost mesajul postat de o prietenă de-ale polițistului.

Și Sindicatul Polițiștilor Locali Buzău a transmis un mesaj după moartea lui Vlad: ”În aceasta dimineata am aflat cu regret ca am mai pierdut un coleg ce lupta de zile bune cu teribila boala numita covid! Vlad servea în cadrul Compartimentului de Protecție a Mediului al Directiei de Politie Locala a municipiului Buzau! Dumnezeu sa te odihnească în pace frate! Condoleante familiei!”

Până astăzi, 2 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.666.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.429.157 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.073 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 160 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 48.664 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 01.11.2021 (10:00) – 02.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 591 de decese (279 bărbați și 312 femei), din care 5 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 591 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 la categoria de vârstă 20-29 ani, 6 la categoria de vârstă 30-39 ani, 19 la categoria de vârstă 40-49 ani, 60 la categoria de vârstă 50-59 ani, 162 la categoria de vârstă 60-69 ani, 187 la categoria de vârstă 70-79 ani și 155 la categoria de vârstă peste 80 ani.

555 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 14 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 22 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Un deces înregistrat este al unui pacient infectat în străinătate și raportat de DSP București.

Au fost raportate 5 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Galați, Ialomița, Prahova și Sibiu, în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 586 decese.

Din totalul de 591 de pacienți decedați, 541 erau nevaccinați și 50 vaccinați. Cei 50 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.987. Dintre acestea, 1.876 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 367 sunt minori, 335 fiind internați în secții și 32 la ATI.