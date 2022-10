Petre Daea, întrebat cui i-a dat șpagă ultima dată: Mă simt bine când dau şi o fac des. Iată "șpaga"...

Întrebat de Denise Rifai, în emisiunea 40 de întrebări, cui i-a dat șpagă ultimă dată, Petre Daea a spus:

"Nu e vorba de șpagă aici. Am dat respect tuturor acelora cu care m-am întâlnit. Dacă am un măr în buzunar, să ştiţi că nu îl mănânc eu. Îl dau semenului meu. Dacă am două, pe amândouă le dau pentru că aşa trebuie să dai tot timpul, din respect pentru omul cu care te întâlneşti, din dorinţa de a te simţi bine. Eu mă simt bine când dau şi o fac des. Dacă am, astăzi, ceva la mine, un produs, şi sunt în compania unui coleg, nu pot să nu îi dau şi lui şi, dacă acest dat înseamnă șpagă, iată șpaga pe care eu am dat-o în existenţa mea ca om".

"Am dat o sticlă de vin unui coleg căruia i-am strâns mâna, aflând că a fost ziua lui", a mai spus ministrul, întrebat ce a dat, ultima dată, ca formă de respect.

Prezidențiale 2024. Ciolacu: Petre Daea ar fi un bun candidat

Recent, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că Petre Daea ar fi un potențial candidat al partidului la alegerile prezidențiale care „nu trebuie neglijat”.

Referitor la alegerea candidatului pentru alegerile prezidențiale, Marcel Ciolacu a declarat că paradigma potrivit căreia șeful PSD intră, automat, în cursă, a luat sfârșit.

Acesta a făcut și o afirmație surprinzătoare. „Să știți că și domnul ministru Daea, care este lângă mine, este o persoană care nu este de neglijat ca și candidat pentru prezidențiale”, a spus șeful PSD.

Petre Daea s-a apropiat apoi de microfon pentru declarații. „Las acest răspuns în conștiința mea, spunând așa: lăsați-mă să fac ceea ce știu”, a spus ministrul Agriculturii.

Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea revine. Petre Daea: Se pun ”în mişcare 100 de tone de legume”

Activitatea Casei de Comerţ Agroalimentar Unirea va fi reluată sâmbătă, după trei ani de întrerupere, odată cu semnarea primului contract cu producătorii agricoli pentru 100 de tone de legume, a anunţat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la deschiderea târgului de produse agroalimentare româneşti din curtea instituţiei.



"Astăzi am satisfacţia reluării unei activităţi care întâmplător a început în octombrie 2019 şi iată că o repunem în planul acesta al împlinirii tot în octombrie, dar din nefericire, după 3 ani. E vorba de a pune în mişcare Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea. Astăzi, aici, se va semna primul contract între Casa de Comerţ şi producătorii agricoli, pentru a pune în mişcare 100 de tone de legume. Felicitări pentru această activitate pe care am avut-o de-a lungul vremii, dar felicitări pentru împlinirea acestui act excepţional pe care astăzi am ţinut neapărat să-l botezăm în curtea Ministerului Agriculturii, aici unde interesul a izvorât şi activitatea s-a desfăşurat pentru a putea fi bine pentru producători agricoli", a precizat Daea, la începutul lunii.



El a transmis că, de-a lungul vremii, "Casa de Comerţ Unirea s-a mutilat din punct de vedere juridic", dar urmează să "pornească la drum", cu multă muncă şi mult efort.



"N-a fost uşor, extrem de greu, pentru că de-a lungul vremii s-a mutilat şi din punct de vedere juridic această Casă de Comerţ şi a trebuit să lucrăm să o punem în spaţiul juridic şi, evident, să mobilăm structurile de comandă şi de execuţie în aşa fel încât să pornească la drum. Avem aici conducerea societăţii, dar avem aici primul pas pe care trebuie să-l continuăm. Nu va fi uşor. De aceea trebuie multă muncă, multă, mult efort, dar în acelaşi timp foarte mult interes.

Sunt sigur că în acest cuplaj al interesului naţional vom găsi soluţiile pentru a reduce importurile, pentru a putea furniza hrană ţării, cultivând-ne terenul, îngrijind animalele. Şi aţi văzut pe acel panou în care sclipeşte munca celor care nu se văd, dar care se aud şi se simt, se aud când nevoia apare şi se simt atunci când e nevoie de hrană. Iar acei oameni minunaţi pe care îi prezentăm într-un mod cu totul şi cu totul deosebit sunt cei care ne asigură hrana de zi cu zi. Vă salut pe toţi şi vă îndemn să rămânem în acest tipar al preocupării statale. Spun preocupării statale, pentru că cu hrana nu-i de jucat", a transmis ministrul Agriculturii. Citește mai departe>>

