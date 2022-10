Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea revine. Petre Daea: Se pun ”în mişcare 100 de tone de legume”

Activitatea Casei de Comerţ Agroalimentar Unirea va fi reluată sâmbătă, după trei ani de întrerupere, odată cu semnarea primului contract cu producătorii agricoli pentru 100 de tone de legume, a anunţat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la deschiderea târgului de produse agroalimentare româneşti din curtea instituţiei.



"Astăzi am satisfacţia reluării unei activităţi care întâmplător a început în octombrie 2019 şi iată că o repunem în planul acesta al împlinirii tot în octombrie, dar din nefericire, după 3 ani. E vorba de a pune în mişcare Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea. Astăzi, aici, se va semna primul contract între Casa de Comerţ şi producătorii agricoli, pentru a pune în mişcare 100 de tone de legume. Felicitări pentru această activitate pe care am avut-o de-a lungul vremii, dar felicitări pentru împlinirea acestui act excepţional pe care astăzi am ţinut neapărat să-l botezăm în curtea Ministerului Agriculturii, aici unde interesul a izvorât şi activitatea s-a desfăşurat pentru a putea fi bine pentru producători agricoli", a precizat Daea.



El a transmis că, de-a lungul vremii, "Casa de Comerţ Unirea s-a mutilat din punct de vedere juridic", dar urmează să "pornească la drum", cu multă muncă şi mult efort.



"N-a fost uşor, extrem de greu, pentru că de-a lungul vremii s-a mutilat şi din punct de vedere juridic această Casă de Comerţ şi a trebuit să lucrăm să o punem în spaţiul juridic şi, evident, să mobilăm structurile de comandă şi de execuţie în aşa fel încât să pornească la drum. Avem aici conducerea societăţii, dar avem aici primul pas pe care trebuie să-l continuăm. Nu va fi uşor. De aceea trebuie multă muncă, multă, mult efort, dar în acelaşi timp foarte mult interes. Sunt sigur că în acest cuplaj al interesului naţional vom găsi soluţiile pentru a reduce importurile, pentru a putea furniza hrană ţării, cultivând-ne terenul, îngrijind animalele. Şi aţi văzut pe acel panou în care sclipeşte munca celor care nu se văd, dar care se aud şi se simt, se aud când nevoia apare şi se simt atunci când e nevoie de hrană. Iar acei oameni minunaţi pe care îi prezentăm într-un mod cu totul şi cu totul deosebit sunt cei care ne asigură hrana de zi cu zi. Vă salut pe toţi şi vă îndemn să rămânem în acest tipar al preocupării statale. Spun preocupării statale, pentru că cu hrana nu-i de jucat", a transmis ministrul Agriculturii.



Petre Daea a deschis sâmbătă târgul organizat în curtea instituţiei cu ocazia "Zilei Naţionale a Produselor Agroalimentare Româneşti", care se sărbătoreşte anual pe 10 octombrie.



MADR a lansat o amplă campanie de promovare a produselor agroalimentare româneşti şi de creştere a accesului românilor la alimentele de calitate obţinute pe plan local, sub denumirea "Produs românesc - Bun pentru tine, bine pentru fiecare!".



Astfel, în perioada 8 - 10 octombrie 2022, la nivelul întregii ţări, se vor organiza peste 100 de târguri şi evenimente.



Târgul organizat în curtea Ministerului Agriculturii îi aşteaptă pe bucureşteni cu o gamă variată de produse de calitate: preparate din carne, lapte, produse de panificaţie şi patiserie, legume, fructe proaspete şi procesate, băuturi spirtoase şi vin, miere, dulceţuri, expuse de producători, fermieri sau operatori economici.



De asemenea, vizitatorii vor fi întâmpinaţi pe acordurile Ansamblului Jidvei România şi vor putea degusta borş de peşte, pregătit de bucătari pricepuţi din zona Dobrogei, preparate din carne pe grătar şi dulciuri. Alături de producători, care vor expune spre vânzare produse agroalimentare, se vor afla şi reprezentanţi ai Staţiunilor de Cercetare şi Dezvoltare de la Mărăcineni, Voineşti, Ştefăneşti, Valea Călugărească, Dăbuleni, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr (INCDCSZ) Braşov, care vor oferi consumatorilor fructe de sezon autohtone, vinuri din soiuri autentice, cartofi, produse apicole, dovleci şi cartofi dulci, precum şi multe alte produse pe care consumatorii sunt aşteptaţi să le descopere în curtea MADR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News