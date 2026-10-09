Peste 180 de angajați ai unei companii au ajuns la spital, cu intoxicație alimentară

Durere de stomac/intoxicație alimentară. Sursa foto: Pexels

Cel puţin 183 de angajaţi au fost spitalizaţi în urma unei suspiciuni de intoxicaţie alimentară provocată de masa servită la cantina companiei, în Antananarivo, capitala Madagascarului.

Cel puţin 183 de persoane de la o companie din Antananarivo, capitala Madagascarului, au fost spitalizate cu intoxicaţie alimentară, fără să se fi înregistrat până în prezent decese, transmite agenţia de presă Xinhua care citează un înalt oficial malgaş.

Ministrul Comunicaţiilor şi Culturii din Madagascar, Ogascar Fenosoa Mandrindrarivony, a anunţat presei acest caz de intoxicaţie alimentară în marja vizitei sale la persoanele afectate, care au fost internate în urma incidentului.

Pacienții erau angajați ai companiei

Oficialul a precizat că toate persoanele afectate erau angajaţi ai companiei.

Conform ipotezei preliminare a ministrului, aceste persoane ar fi consumat o masă servită la cantina companiei, care ar fi putut reprezenta sursa intoxicaţiei alimentare.

Printre simptomele raportate s-au numărat durerile abdominale şi diareea. Potrivit aceleiaşi publicaţii, printre alimentele consumate la cantina companiei s-ar fi aflat peşte tilapia şi salată de cartofi, însă nu a fost stabilit dacă vreunul dintre acestea a provocat îmbolnăvirile, potrivit 2424.mg.

Oficialul a precizat că au fost prelevate probe care sunt în prezent analizate, rezultatele fiind încă în aşteptare, subliniind că incidentul a fost un caz de intoxicaţie alimentară şi nu de otrăvire deliberată.

Autorităţile sanitare au mobilizat o echipă pentru recoltarea probelor şi efectuarea analizelor, în vederea identificării sursei contaminării.

Mai mulţi oficiali guvernamentali s-au deplasat la spital pentru a se informa cu privire la situaţie, iar guvernul va acoperi cheltuielile medicale ale victimelor, a adăugat ministrul, potrivit Agerpres.

Un caz asemănător a avut loc și în România, în luna septembrie, când aproape 50 de elevi au acuzat simptomede intoxicație alimentară.

Pericolele intoxicației alimentare

Intoxicaţiile alimentare sunt afecţiuni provocate de consumul alimentelor sau al apei contaminate cu bacterii, virusuri, paraziţi ori substanţe chimice. Contaminarea se poate produce în orice etapă, de la prepararea şi depozitarea alimentelor până la servirea acestora.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, alimentele contaminate pot provoca peste 200 de tipuri de boli.

Printre cele mai frecvente simptome se numără diareea, durerile abdominale, greaţa, vărsăturile şi febra. Ele pot apărea la câteva ore după consumul alimentelor contaminate sau după câteva zile, în funcţie de agentul patogen.

În cazurile severe, intoxicaţia alimentară poate duce la deshidratare şi la alte complicaţii care necesită spitalizare.