Pensiile NU cresc. Elena Cristian dă cărțile pe față: Este o indexare, nu o majorare!

Elena Cristian, redactor șef DC Business, s-a aflat luni seara în direct la România TV unde a vorbit despre creșterea pensiilor și a salariilor. Întrebată ce vor face PSD și PNL și dacă este o luptă doar de imagine, jurnalista a răspuns:

”Politicienii ar trebui să își dorească asta (n.r. se referă la majorarea pensiilor și a salariilor) și oricât m-aș apleca eu asupra cifrelor, de fiecare dată am spus că pensiile în România trebuie să crească. 80% dintre pensii sunt sub 2.000 de lei. Nu se poate să trăiești în aceste condiții, nu se poate ca peste cinci milioane de pensionari să trăiască așa, cu mai puțin de 2.000 de lei. Am trecut prin multe faceri și desfaceri de Guvern, prin multe campanii electorale, prin multe promisiuni neonorate și am văzut exact ce s-a întâmplat. O creștere de 10% de pensii este o indexare, nu este o majorare. Banca Națională a României a anunțat că rata inflației va sări mult peste 8%, se poate apropia de 10%, deci este o indexare, nu putem vorbi de majorare. Majorare este atunci când se acoperă rata inflației și toate celelalte riscuri”, a subliniat Elena Cristian.

De ce nu se fac majorări în perioada următoare?

În cadrul intervenției televizate, Elena Cristian a explicat și de ce nu se vor face majorări în perioada imediat următoare.

”De la 1 decembrie, nu se pot face aceste majorări, nu avem un Guvern plin care să facă o rectificare bugetară, care să dea bani către bugetul de pensii și această majorare să fie realizată. Probabil de la 1 ianuarie se va realiza asta, dar hai să vedem ce înseamnă o creștere cu 10% a fondului de pensii, un efort bugetar de circa șapte miliarde de lei, bani care se vor întoarce în totalitate în consum, pentru că, în această perioadă, pensionarii nu își permit să economisească, oricum nu își permit din veniturile pe care le au, și în această perioadă cu atât mai puțin. Deci banii aceștia se întorc în economie, banii aceștia se întorc în creștere economică, tot la stat, într-un fel sau altul. Deci eu cred că toate aceste calcule ar trebui făcute mult mai atent, ar trebui ca noua coaliție să se uite mult mai atent spre aceste categorii, care o duc din ce în ce mai greu, care vor traversa, cu greutate, cea mai dură iarnă din ultimii 30 de ani și nu o spun așa ca să sperii pe cineva. Vorbim pe cifre, tarife, pe facturi, pe venituri și pe situația economică existentă în acest moment în România”, a declarat Elena Cristian.

Premierul interimar, Florin Cîţu a declarat, luni, că nu există probleme cu plata pensiilor şi salariilor, menţionând că au fost plătite la timp toate facturile, iar pensiile şi alocaţiile au fost mărite 'într-o perioadă de criză majoră la nivel global'.

Acest articol reprezintă o opinie.