Pedeapsa primită de Duane Davis, găsit vinovat de crimă în cazul morții lui Tupac Shakur

Imagine cu Duane Davis. Sursa foto: captură video DC NEWS

Duane Davis, găsit vinovat de crimă în cazul morții lui Tupac Shakur, și-a aflat, marți, 13 octombrie, pedeapsa pentru fapta sa.

Duane Davis, fostul membru al unei bande din Los Angeles, a fost găsit vinovat de uciderea rapperului american Tupac Shakur, a fost condamnat la 40 de ani de închisoare pentru orchestrarea crimei.

La începutul lunii septembrie, un juriu l-a găsit pe Davis vinovat de crimă cu armă mortală în atacul armat din Las Vegas, pe 7 septembrie 1996, iar acum a fost emisă și condamnarea. Decizia nu este definitivă iar Davis a anunțat că va face apel, scrie BBC News.

Duane Davis, creierul din spatele crimei

Condamnarea lui Duane Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost prima dintr-un caz nerezolvat care a intrigat fanii hip-hop-ului de aproape 30 de ani. Procurorii au susținut că, deși Davis nu a tras el însuși cu arma, el a fost liderul grupării care a comis crima. Bărbatul a recunoscut în memoriile sale că a furnizat arma folosită în crimă.

Probele cheie în acest caz au fost chiar declarațiile sale. Davis a recunoscut public, în mod repetat, că se afla în Cadillac-ul alb de unde au fost trase împușcăturile mortale.

În schimbul faptului că era protejat de urmărirea penală, el le-a spus autorităților despre rolul său în moartea lui Shakur în timpul unui interogatoriu secret al poliției din 2008, legat de moartea colegului său rapper Notorious B.I.G., pe numele său real Christopher Wallace, care a fost ucis într-un atac armat la doar câteva luni după Shakur.

Cum s-a dat Duane Davis singur de gol

Davis a povestit mai multe despre rolul său în această crimă în memoriile sale, publicate în 2019. Cartea, dar și interviurile pe care le-a oferit la acea vreme, detaliind rolul său în uciderea lui Shakur, au anulat acordul de protecție pe care îl stabilise cu autoritățile și care bloca posibilele acuzații penale. Un judecător a permis apoi ca interviul său cu poliția să fie folosit în procesul de crimă împotriva sa, după ce bărbatul fusese arestat în septembrie 2023.

Shakur avea 25 de ani și se afla în apogeul carierei sale, fiind una dintre cele mai influente voci ale muzicii rap la momentul morții sale. El a vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume.

Timp de trei decenii, ancheta privind uciderea sa a rămas unul dintre cele mai faimoase cazuri nerezolvate din America, stimulând nenumărate conspirații - până la condamnarea lui Davis luna trecută.

Pe parcursul procesului, echipa de apărare a lui Davis a încercat să-i convingă pe jurați că acele declarații făcute de el erau doar invenții, menite să ducă la vânzarea cărții.

Motivul crimei

Procurorii au susținut că, deși Davis, fost lider al bandei stradale South Side Compton Crips, nu a tras el însuși cu arma, a ordonat împușcăturile și a furnizat arma pe care nepotul său, Orlando Anderson, a folosit-o pentru a deschide focul.

Anderson a murit într-un alt atac armat, fără legătură cu acesta, în 1998, negând implicarea în uciderea lui Shakur. Motivul principal pentru care a fost ucis Tupac ar fi răzbunarea, pe fondul unui conflict între bande rivale.