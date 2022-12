Olanda-Argentina, duelul declarațiilor înainte de marele derby din sferturi: "Nu se mai joacă fotbal ca în 1998 sau 1978"

"Le-am spus oamenilor să se bucure de meci, de echipa lor. Vom da totul pentru ţara noastră. (...) Sper că rezultatul ne va face fericiţi", a declarat Scaloni.



El a fost de acord cu omologul său olandez Louis van Gaal, în opinia căruia fotbalul de astăzi nu mai este atât de ofensiv ca acum câteva decenii.



"Ce spune Van Gaal nu este o descoperire. Olanda este o echipă foarte echilibrată. Atacă toţi şi se apără toţi. Acum nişte ani, te puteai gândi să ai cinci jucători care nu fac decât să atace. Astăzi fotbalul e diferit. Dar meciul de mâine va fi foarte frumos", a afirmat argentinianul.



"Vom vedea ce vor face (olandezii - n. r.). Suntem obişnuiţi ca adversarii noştri să vină cu lucruri diferite. Uneori ne confruntăm cu marcajul individual asupra lui Messi. Poate că şi noi vom face nişte schimbări", a continuat Scaloni.



La rândul său, mijlocaşul argentinian Alexis Mac Allister a declarat: "Ştim că De Jong este un super jucător, un jucător cheie al acestei echipe. Dar nu ne concentrăm asupra individualităţilor, avem armele noastre."



Despre van Gaal, Mac Allister a spus: "Ştim că e un antrenor de top, îl respectăm mult. Echipele lui au o idee de joc clară."



Argentina şi Olanda vor fi adversare vineri, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la 21:00 (ora României).

"Nu se mai joacă fotbal ca în 1998 sau 1978", a subliniat joi Louis van Gaal, selecţionerul Olandei, referindu-se la două dueluri faimoase între naţionala Oranje şi cea a Argentinei, care vor fi adversare vineri într-unul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2022, relatează AFP.



"Nu se mai joacă fotbal ca în 1998 sau 1978. Era un joc mai deschis, acum nu mai este. Asta e realitatea. Dar încă mai e posibil să existe momente decisive, de care lumea îşi aminteşte peste ani, ca golul lui Bergkamp din 1998. De golul acela lumea îşi va aduce aminte pentru totdeauna", a declarat van Gaal.



"Fotbalul evolează şi nu mai poţi să joci acelaşi fotbal ofensiv de acum 20 de ani. Am fost criticat că spun asta, dar fotbalul a evoluat în această direcţie. Nu mă rezum doar la apărare. Presăm, împingem jocul", a spus tehnicianul.



El vorbit despre argentinianul Angel Di Maria, care a fost fotbalistul său la Manchester United.



"Di Maria este un jucător superb. Când a jucat la Manchester United, a avut probleme personale, mai ales un jaf. Asta i-a afectat nivelul. Spune că sunt unul dintre cei mai slabi antrenori pe care i-a avut... E unul dintre foarte puţinii care au spus asta despre mine. De obicei se întâmplă invers. E trist, e păcat, dar aşa stau lucrurile. Un antrenor ia decizii care uneori nu ies bine. La fel a fost cu Memphis (Depay - n. r.) şi acum ne sărutăm pe gură. Un antrenor nu face niciodată nimic fără motiv, chiar atunci când ia ceea ce poate că e o decizie greşită", a afirmat selecţionerul Olandei.



La rândul său, Depay a spus despre van Gaal: "Toată lumea cunoaşte viziunea, caracterul său. Una din principalele sale calităţi este capacitatea de a construi o echipă puternică, capabilă să câştige în mai multe feluri. Aduce de asemenea mentalitatea sa. Are idei clare şi ştie să le transmită. Îl respectăm pe antrenor şi ne-ar plăcea să-i oferim un turneu superb."



Olanda şi Argentina vor fi adversare vineri, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la 21:00 (ora României), notează Agerpres.

