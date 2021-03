O „tânără“ care atrăgea bărbați pe Twitter s-a dovedit a fi un japonez de 50 de ani. Folosea o aplicație de modificare facială / FOTO

Un japonez de 50 de ani pe nume Zonggu, care utilizează tehnologia deepfake, a încercat să își păcălească urmăritorii. Bărbatul a recunoscut înșelăciunile într-o emisiune TV japoneză, Monday Late Show, spunând că a folosit FaceApp și alte instrumente de editare pentru a-și crea personajul feminin. Fotografiile postate de acesta erau foarte atrăgătoare, iar mulți bărbați începeau să urmăresacă profilul utilizatorului. Zonggu se dădea drept o tânără pasionată de motocilete.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨????

もうすぐ春ですよ????????????

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ????

大好き:バイクいじり????

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg