O structură enormă misterioasă a fost detectată sub suprafața Lunii

Luna are unul dintre cele mai mari cratere din Sistemul Solar, Bazinul Polul Sud-Aitken, situat în partea întunecată a satelitului nostru. Zona este esențială pentru multe investigații, prima aselenizare a Indiei a țintit această regiune, iar Artemis 3 speră, de asemenea, să trimită oameni la Polul Sud al Lunii.

Oamenii de știință au descoperit o structură care cântărește aproximativ 2,18 miliarde de miliarde de kilograme și se întinde pe mai mult de 300 de kilometri în adâncimea Lunii. Ei bănuiesc că poate conține metal de la asteroidul care a format craterul, conform IFL Science.

„Imaginați-vă că luați un morman de metal de cinci ori mai mare decât Insula Mare din Hawaii și îl îngropați în subteran. Cu aproximație, cam atât este masa neașteptată”, a declarat la acea vreme autorul principal Peter B. James de la Universitatea Baylor.

Echipa a folosit date de la navele spațiale care alcătuiesc misiunea NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL), care măsoară schimbările subtile în câmpul gravitațional al Lunii. Aceste observații pot fi folosite pentru a studia compoziția internă a satelitului nostru natural. Craterul are aproximativ 2.500 de kilometri în diametru.

„Când am combinat acest lucru cu datele de topografie lunară de la Lunar Reconnaissance Orbiter, am descoperit masa neașteptat de mare de sute de kilometri sub bazinul Polul Sud-Aitken”, a spus James.

„Una dintre explicațiile acestei mase suplimentare este că metalul de la asteroidul care a format acest crater este încă încorporat în mantaua Lunii”, a adăugat el.

Echipa a efectuat simulări pe computer pentru a explica anomalia. Este posibil ca atunci când asteroidul a lovit în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, să fi rămas încorporat în manta, mai degrabă decât să se scufunde în miez. O explicație alternativă se concentrează pe solidificarea Lunii, sugerând că concentrația de oxizi denși s-ar fi putut forma pe măsură ce oceanul de magmă s-a răcit și s-a solidificat.

Regiunea Bazinul Polul Sud-Aitken poate fi studiată atât pentru a înțelege compoziția interioară a Lunii, cât și pentru a cerceta istoria acesteia. Este, de asemenea, cel mai bun laborator pentru a studia cum ar arăta un impact catastrofal asupra suprafeței unei planete stâncoase.

Cu toate acestea, Polul Sud nu este singura parte a Lunii care ascunde structuri uriașe curioase sub suprafața sa. Astronomii au anunțat luna trecută descoperirea unei mase masive emițătoare de căldură sub craterele Compton și Belkovich de pe partea întunecată a Lunii.

