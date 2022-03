O furtună solară uriaşă ar putea avea efecte DEVASTATOARE. Avertisment de la experţi. Exemplu din 1859

Pe 1 şi 2 septembrie 1859, sistemele de telegraf din toată lumea au fost distruse. Operatorii de telegraf au raportat şocuri electrice, hârtie de telegraf care s-a aprins instant, dar şi faptul că unele echipamente puteau fi operate, chiar dacă bateriile erau deconectate.

Ba mai mult, în acele seri, aurora boreală putea fi văzută până în Columbia. Prin comparaţie, astăzi putem vedea aceste lumini nordice doar în nordul Canadei, în Peninsula Scandinavă şi în Siberia.

Acel incident poartă numele de "Evenimentul Carrington" şi a fost, de fapt, o uriaşă furtună geomagnetică. O bulă imensă de plasmă a erupt de pe suprafaţa Soarelui şi a ajuns până pe Pământ. Deşi este cea mai mare furtună geomagnetică înregistrată, nu este un incident izolat.

Pene de curent, sateliţi distruşi, comunicaţii la pământ

Cercetătorii le-au înregistrat încă de la începutul secolului 19, iar date colectate din gheaţa Antarcticii arată că este posibil ca o furtună şi mai mare decât cea din 1859 să fi avut loc în 774. La acel moment, a fost înregistrată cea mai mare creştere a nivelurilor de Carbon 14, un izotop radioactiv al Carbonului.

O furtună cu 60% mai mică decât acel eveniment a avut loc în jurul anului 993. Dovezile arată, însă, că furtuni geomagnetice uriaşe, precum cea din 773 sau cea din 1859 au loc la aproximativ 500 de ani una faţă de cealaltă.

"Astăzi, o furtună geomagnetică de intensitatea celei din 1859 ar afecta mai mult decât firele de telegraf. Ar fi catastrofală! Dependenţa de electricitate a crescut, tehnologia e peste tot, aşa că o perturbare ar duce la pierderi de trilioane de dolari şi ar pune în pericol orice formă de viaţă dependentă de aceste sisteme. Furtunile geomagnetice induc curenţi de peste 100 de amperi, care ar merge spre transformatoare, relee, senzori. S-ar ajunge la pene de curent pe scară globală", a spus David Wallace, profesor de Inginerie Electrică la Universitatea Mississippi, conform Science Daily. .

Dar nu numai reţeaua electrică ar pica. O astfel de furtună ar perturba şi comunicaţiile la nivel global. Distribuitorii de internet ar fi la pământ, astfel că toate sistemele ar pierde capacitatea de a mai comunica între ele. Sateliţii de pe orbită ar fi arşi, ceea ce înseamnă că am rămâne fără radio, telefon, televiziune. Şi mai există şi riscul ca sateliţii să cadă pe Pământ.

Întrebare nu e dacă, ci când se va întâmpla

Conform lui Wallace, "e o chestiune de timp până când Pământul va fi lovit de o nouă furtună geomagnetică. Un eveniment similar celui din 1859 ar duce la pene de curent şi probleme care ar dura săptămâni, cel puţin.

Dacă am vorbi de ceva similar evenimentului din 774, atunci ar fi probleme care ar dura luni de zile, dacă nu mai mult. Chiar dacă am fi avertizaţi, nu am avea decât câteva minute în care să ne pregătim".

