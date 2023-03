O companie româneacă lansează primul robot cu Chat GPT integrat

Conform sursei citate, noul robot asistent de la Robot Industries, RI Mini, este primul robot din lume dezvoltat pe platforma Qualcomm, Qualcomm Snapdragon 845, ceea ce îi oferă perfomanţe net superioare din punct de vedere al consumului energetic şi al capabilităţilor tehnice. Astfel, RI Mini este uşor de integrat în cele mai diverse operaţiuni, în domenii dintre cele mai variate de la HoReCa şi retail, până la domenii precum cel medical, transporturi sau educaţie.

"Graţie multiplelor funcţionalităţi cu care este dotat, acesta efectuează diferite comenzi - în funcţie de programare: de la întâmpinarea oaspeţilor, ghidarea acestora până la prezentarea meniului, prezentarea unor promoţii sau oferte speciale. Prin integrarea softului cu aplicaţia Chat GPT, robotul poate dialoga liber cu interlocutorii săi umani, oferindu-le răspunsuri la întrebări, recomandări gastronomice, informaţii şi chiar sfaturi. Opţiunile de dialog sunt nelimitate, performanţa din punct de vedere al modului de interacţiune cu publicul precum şi performanţele sale lingvistice îmbunătăţindu-se continuu", se menţionează în comunicat.

Spre deosebire de predecesorii săi, roboţi asistenţi disponibili până acum pe piaţa locală, noul robot asistent RI Mini poate să îndeplinească, pe lângă activităţile standard, şi roluri mai complexe, precum cele de asistenţă pentru pacienţi sau chiar supravegherea şi asistenţa persoanelor în vârstă. RI Mini are aplicabilitate şi în activităţile administrative de birou, având funcţia de meeting assistant, fiind o alternativă interactivă la aplicaţiile clasice de virtual meeting. Noul model are o autonomie de până la 14 h. Robotul asistent RI Mini poate fi folosit cu succes şi în multe domenii, deoarece are capabilităţile necesare pentru a prelua activităţi de recepţie specifice diferitelor industrii. De exemplu, întâmpinarea, preluarea şi verificarea programărilor şi redirecţionarea pacienţilor în clinicile sau cabinetele medicale, ghid virtual, oferind un randament excelent, o interacţiune îmbunătăţită şi, în plus, este o prezenţă inedită.

"Robot Industries este întotdeauna la curent cu cele mai noi tendinţe tehnologice din domeniul roboticii şi automatizării, astfel că integrarea aplicaţiei Chat GPT pe robotul asistent RI Mini a venit ca o urmare firească a misiunii noastre de a oferi clienţilor noştri din România cele mai noi tehnologii şi soluţii de ultimă oră în materie de robotizare. Ne aşteptăm ca noul model de robot asistent RI Mini să aibă un succes real în industriile care au mai folosit deja funcţionalităţi automatizate sau de tip AI, însă mizăm pe un interes crescut pentru acest model şi din partea businessurilor din alte segmente. Şi aceasta, mai ales în contextul nevoii tot mai crescute de eficientizare a costurilor prin optimizarea diferitelor procese interne, nevoie care poate fi cu uşurinţă acoperită de implementarea unei soluţii robotizate eficiente şi adaptate nevoilor specifice ale afacerii respective", a declarat Sergiu Spînu, general manager Robot Industries.

Robot Industries este o companie 100% românească care şi-a propus să extindă utilizarea soluţiilor de robotizare pe scară largă în România, inclusiv pe segmentul IMM-urilor, oferind soluţii de achiziţie sau închiriere a roboţilor.

