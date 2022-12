O companie din Ucraina anunță că a testat cu succes o dronă cu o rază de 1.000 de kilometri care poate lovi Moscova

Ukroboronprom, unul dintre cele mai mari conglomerate din industria ucraineană de armament, a anunțat că a finalizat mai multe testări cu succes ale unei drone de atac cu o rază de acțiune de 1.000 de kilometri, relatează Ukrinform.

„Până astăzi au fost completate mai multe stadii ale unor testări cu succes. În conformitate cu instrucțiunile Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, trecem stadiul testării echipamentelor de blocare a sistemelor de război electronic”, a declarat Natalia Sad, purtătoarea de cuvânt a Ukroboronprom.

„După ce testăm cu succes drona sub influența echipamentelor de război electronic sperăm să putem să o testăm în condiții de luptă. Am promis să facem asta până la sfârșitul anului și încercăm să ne respectăm această promisiune”, adăugat ea.

Pe 17 octombrie, după un alt atac rusesc cu drone Kamikaze, Ukroboronprom a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu ceea ce pare structura metalică a prototipului dronei, scriind „rază: 1.000 de kilometri, încărcătură explozivă: 75 de kilograme. Dezvoltarea este finalizată”.

Anunțul conglomeratului ucrainean din industria de apărare a venit cu o zi înainte ca la două baze aeriene importante din Rusia să aibă loc explozii a căror cauză nu este clară, fiind însă puțin probabil ca acestea să aibă legătură cu drona dezvoltată de Ucraina, conform BZI.

Reported range (1,000 km) of Ukrainian strike done said to have been successfully tested. Has 75 kg warhead. (Center at Vasylkiv airbase south of Kyiv. Could reach as far a Kazan and Samara if launched from further east). pic.twitter.com/CtEnxyIAwq