Novak Djokovic, victorie la proces. Update: Fanii l-au luat cu asalt. Imaginile zilei / video

UPDATE 12:07: Un elicopter survolează zona din Melbourne unde se află fanii lui Djokovic.

UPDATE 12:01: Există o stare de tensiune pe străzile din Melbourne. Poliția este prezentă în zonă pentru a calma spiritele și a închis anumite artere de circulație.

UPDATE 11:54: Sportivul a plecat cu o mașină, în vreme ce fanii acestuia se plimbă pe străzile din Melbourne.

UPDATE 11:46: Novak Djokovic iese din imobilul unde a stat alături de avocați și este întâmpinat de susținători.

UPDATE 11:33: Presa internațională nu confirmă ce a spus fratele lui Djokovic. Tot ce se poate confirma, în acest moment, este că liderul mondial se află în prezent împreună cu avocații săi și analizează opțiunile.



„Nu am reușit încă să verificăm diferitele rapoarte despre statutul lui Djokovic care apar pe rețelele de socializare și în alte părți”, transmite The Telegraph.

UPDATE 11:12: „Reținerea lui Novak Djokovic, în plină desfășurare! Polițiștii au intrat în clădire, mărturisește fratele lui Nole”, scriu sârbii de la blic.rs, potrivit ProSport. Presa de la Antipozi susține că Nole este liber, că nu este reținut de autorități.

UPDATE 11:10: Mai multe rapoarte din Australia susțin, de asemenea, că jucătorul de tenis ar fi fost arestat și că este o prezență sporită a forțelor de ordine în jurul imobilului unde se află acesta, potrivit SportBible.

UPDATE 11:02: Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak Djokovic, susține însă pentru The Pavlovic Today că jucătorul sârb ar fi fost arestat. Se discută expulzarea din Australia.

UPDATE 09:20: Djokovic nu este singurul jucător sau oficial din tenis care se află în această situație. Guvernul federal a anulat vizele jucătoarei cehe Renata Voracova, precum și unui alt oficial.

Cu toții intraseră deja în Australia când le-au fost anulate vizele. Voracova a fost găzduită în același hotel în care a fost Djokovic, în timp ce oficialul a fost de acord să părăsească Australia.

În urmă cu trei zile, ambasada Cehă a emis un document prin care solicită guvernului federal „să vină cu explicații” cu privire la detenția sportivei Voracova.

UPDATE 08:33: Guvernul australian a fost de acord să revoce decizia de a anula viza lui Novak Djokovic. Acesta poate fi eliberat din detenție și va primi înapoi pașaportul și alte acte personale. Acesta poate fi eliberat în termen de 30 de minute. Audierea s-a încheiat.

Mai întâi, liderul ATP a primit permisiunea de a părăsi hotelul de carantină pentru a urmări procedurile de la tribunal în alt loc din Melbourne. Judecătorul Anthony Kelly a anulat decizia autorităţilor de anulare a vizei lui Djokovic şi a ordonat ca sportivului să i se permită să rămână în Australia.

Reamintim că Alex Hawke va analiza dacă își va exercita o putere personală de anulare a vizei. Aceasta înseamnă că, odată ce decizia este revocată, Hawke ar putea să o anuleze din nou, așa cum a fost semnalat mai devreme în cursul zilei.

Kelly notează că, dacă ministrul ia decizia de a o retrage, atunci Djokovic nu se poate întoarce timp de trei ani, iar decizia ar putea fi atacată.

UPDATE 08:31: Consilierul guvernamental Christopher Tran spune că ministrul imigrării, Alex Hawke, va lua în considerare dacă să exercite o putere personală de anulare a vizei.

Asta înseamnă că, odată ce decizia este revocată, Hawke ar putea să o anuluze din nou.

UPDATE 08:22: Judecătorul Anthony Kelly citește un proces verbal în care anulează decizia de a anula viza lui Novak Djokovic, obligă guvernul să plătească cheltuielile de judecată și cere eliberarea lui Djokovic în 30 de minute împreună cu personalul său.

Minuta notează că Djokovic a avut timp până la ora 8:30, când a fost reținut în primă fază, pentru a răspunde la notificarea de anulare a vizei, dar decizia a fost luată la ora 7:42. Aceasta a constatat că, dacă ar fi avut mai mult timp, ar fi putut să se consulte mai mult și să se apere mai bine.

UPDATE 08:18: Avocații lui Djokovic au confirmat că acesta se află în aceeași încăpere cu ei.

UPDATE 07:40: Hotărârea privind expulzarea lui Novak trebuia să fie anunțată inițial în jurul orei 07:00, ora României, dar va fi amânată cu câteva ore.

UPDATE 07:30 Conform presei internaționale, Novak Djokovic a primit permisiunea să plece din hotelul unde a fost izolat într-o furgonetă cu geamuri fumurii.

UPDATE: 07:10 Avocatul care reprezintă guvernul federal, Christopher Tran, a declarat că ordinul de deportare a lui Djokovic expiră la ora 16:00, ora locală, scrie CNN. Judecătorul Anthony Kelly a menționat că îl va prelungi până la 20.00 (13.00, ora României). S-a luat o nouă pauză, după ce Tran a cerut acest lucru. Tribunalul nu a mai oferit niciun detaliu cu privire la ora când va fi reluat procesul.

