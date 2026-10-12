Noi tensiuni și arestări la protestele pentru locuințe din Madrid. Prof. Christian Năsulea, despre criza imobiliară din Spania: Problema de fond nu sunt turiștii

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Profesorul de economie mondială Christian Năsulea a vorbit, în exclusivitate pentru DC NEWS, despre cauzele crizei locuințelor din Spania care continuă să genereze tensiuni și proteste.

Criza locuințelor din Spania continuă să genereze proteste și tensiuni sociale. Potrivit agenției EFE, în Piața Puerta del Sol din Madrid au izbucnit tensiuni după ce mai multe persoane venite de la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale, sărbătorită luni, 12 octombrie, au provocat verbal participanții la tabăra pentru dreptul la locuințe.

Poliția a instalat un cordon de securitate pentru a separa grupurile și ar fi făcut arestări. În Andaluzia, taberele de protest din Granada și Malaga au fost desființate pentru ca organizatorii să se concentreze asupra organizării grevei generale, în timp ce la Sevilla protestul continuă, cu aproximativ 200 de corturi în Piața de la Encanarcion.

Grevă generală în Spania, pe 11 noiembrie

Totul se întâmplă în contextul în care sindicatele și organizațiile pentru drepturile chiriașilor au convocat o grevă generală de 24 de ore pentru 11 noiembrie 2026, prin care solicită măsuri pentru îmbunătățirea accesului la locuințe și a condițiilor de muncă. Protestul, declanșat de escaladarea crizei locuințelor, va reprezinta prima acțiune sindicală comună de o asemenea amploare din ultimii aproape 15 ani. Evenimentul va avea loc cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile anticipate, programate pentru 29 noiembrie.

Prof. Christian Năsulea: Problema de fond nu sunt turiștii

Profesorul de economie mondială Christian Năsulea a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, cauza crizei locuințelor din Spania, atrăgând atenția că problema de fond nu sunt turiștii, așa cum reclamă mare parte dintre protestatari.

"În Spania problema de fond este următoarea. Avem o lungă perioadă de timp în care politici publice anti-construcție, anti-dezvoltare imobiliară au dus de fapt la o situație în care costul chiriilor și al locuințelor a tot crescut. Și acum, bineînțeles, avem aceste restricții care nu sunt de ieri sau de azi, sunt probleme mai vechi când vine vorba despre Barcelona de exemplu, unde din cauza faptului că numărul de turiști a tot crescut, localnicii au început să perceapă turiștii ca fiind problema din cauza căreia ei ajung să plătească sume foarte mari pentru chirii sau să nu mai găsească apartamente unde să poată să stea. Există această presiune mare într-un oraș turistic, însă problema de fond nu sunt turiștii. Soluția nu este să oprești turiștii să mai vină pentru că aceștia aduc alte beneficii în comunitățile acelea, vorbim despre sume mari de bani care ajung la un număr mare de oameni din comunitățile care reușesc să atragă foarte mulți vizitatori.

De ce plafonarea chiriilor nu este o soluție bună

Nu este o soluție nici să vii să pui un plafon asupra chiriilor. Plafonarea chiriilor nu face altceva decât să reducă interesul pentru dezvoltarea imobiliară și pe termen lung să acutizeze această criză. Avem deja exemplul Berlinului care a încercat o abordare despre care au fost avertizați că va avea efecte adverse tocmai pentru oamenii pe care pretindeau cei din consiliul local că vor să îi ajute și lucrul acesta a devenit un dezastru în Berlin, dezastru pe care îl anticipăm acum și pentru comunitățile din Spania unde se vorbește despre o restricționare a nivelului chiriei.

Trebuie să înțelegem că este vorba și despre o situație care a generat o reacție emoțională foarte puternică. Vorbesc despre acea pensionară, Maricarmen Abascal, care a fost nevoită să își părăsescă apartamentul pentru că urma să-i mărească chiria de la 500 de euro la 2.700. Cazul ei a stârnit o reacție emoțională la o problemă care pe fond este provocată de lipsa unui număr suficient de mare de locuințe. Având în vedere numeroasele reglementări din Spania este foarte clar că avem de fapt o problemă de politică publică, în care oferta de locuințe este mult prea mică pentru cerere și până acum soluțiile care se discută, la modul general cel puțin, nu doar că nu rezolvă problema, sunt contraproductive, vor face să avem o situație mai proastă pentru cei care vor să închirieze sau să cumpere", a declarat Christian Năsulea pentru DC NEWS.

Reamintim că și în Portugalia au izbucnit proteste inspirate de cele din Spania, generate de creșterea costului vieții și a prețurilor locuințelor.