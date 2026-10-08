Nobel 2026: Anne Carson, laureata premiului pentru  Literatură

Din articol Calendarul Premiilor Nobel 2026

Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 a fost câștigat de autoarea canadiană Anne Carson, a anunțat joi Academia Suedeză în cadrul unei conferințe de presă transmisă pe site-ul nobelprize.org.

Anunțul a fost transmis de Ingrid Carlberg, secretar permanent al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Literatură.

'De-a lungul întregii sale cariere, Anne Carson a îmbinat scrierea de poezie cu activitatea de traducătoare și cu predarea la diverse universități. Aproape întreaga sa producție literară s-a concentrat asupra punctului de intersecție dintre obsesia filologului pentru cuvinte și dorința poetului de a găsi noi semnificații. Ea însăși a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de plecare al întregii sale opere', conform Academiei Suedeze.

Anne Patricia Carson, în vârstă de 76 de ani, este poetă, eseistă, traducătoare și profesoară.

Până în 2026 au fost acordate 118 Premii Nobel pentru Literatură, un număr de 122 de persoane primind această distincție în perioada 1901-2025 (de patru ori, doi laureați au împărțit premiul), potrivit Agerpres.

Doar 18 femei au primit Premiul Nobel pentru Literatură.

Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

În 2025, Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, recompensat pentru 'opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei', conform Academiei Suedeze.

Nobelul pentru Literatură, la fel ca și celelalte premii, va fi înmânat la Stockholm, în cadrul unei ceremonii speciale organizată la 10 decembrie, ziua morții lui Alfred Nobel.

Calendarul Premiilor Nobel 2026

-Premiul Nobel pentru Medicină 2026: Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel, „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetică”;

-Premiul Nobel pentru Fizică 2026: Francis Halzen, „pentru contribuțiile decisive aduse Observatorului de neutrini IceCube și descoperirii neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică.”;

-Premiul Nobel pentru Chimie 2026: Henri B. Kagan și Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”;

-8 octombrie 2025: Premiul Nobel pentru Literatură;

-9 octombrie 2025: Premiul Nobel pentru Pace;

12 octombrie 2025: Premiul Nobel pentru Economie.



