Nicole Cherry, pregătită să devină din nou mamă? Artista îşi doreşte un băieţel

Nicole Cherry este cea mai fericită femeie din lume, asta pentru că vedeta are o carieră de succes dar și pe plan personal lucrurile îi merg de minune. De când a devenit mamă, vedeta radiază de fericire și, spune ea, ştie acum ce înseamnă cu adevărat împlinirea. Pentru că fiica ei îi oferă atât de multe momente de bucurie, Nicole se gândește să își mărească familia și vrea chiar să fie și mamă de băiețel. "Mă simt extraordinar, este cel mai frumos lucru pe care l-am primit de la viață. Mi-am dorit să fiu mamă tânără, chiar de fetiță întâi, iar tot acest bine, din prezent, mă face să declar că sunt cel mai binecuvântat om de pe lumea asta", a spus Nicole Cherry pentru Click.

Mama, ajutor de nădejde

Viața artistei s-a schimbat radical, iar prioritățile se învârt în jurul vieții de familie. Artista încearcă să petreacă cât mai mult timp cu micuța Anastasia, iar atunci când este plecată la studiu, partenerul ei de viață, Florin, sau mama sa sunt cei care se ocupă de îngrijirea fetiței, notează kudika.ro "Se ocupă mama, de cele mai multe ori, când am înregistrări la studio, emisiuni sau alte treburi ce nu-mi pot permite să o iau pe Anastasia cu mine. De altfel, eu reușesc să mă ocup de fetița noastră, alături de Florin, chiar și când suntem limitați cu timpul. Suntem niște părinți dedicați. Nu am apelat la bonă si nici nu vom apela", a mai spus Nicole Cherry.

Pandantiv cu mesaj secret

Vedeta a mai povestit că își mai dorește copii și că s-ar vedea și mămică de băiețel în viitor. "Cu siguranță o să am doi copii sau trei, dacă am un băiat am zis că nu o să mai fac, dar dacă nu o să am un băiat a doua oară, poate o să mai încerc și o să mai fac și al treilea copil. Dar, dacă voi avea băiat și fată, clar mă voi opri la doi. Asta dacă-mi iese din a doua oară, să fie băiat", a mai spus artista pentru aceeași sursă. Mai nou, frumoasa artistă s-a afişat cu un colier care are ca pandantiv doi copilaşi, băiat şi fată, care se ţin de mână. Să fie asta un semn?

