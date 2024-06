”Ne-am câștigat dreptul de a crede în noi”. Florinel Coman, înaintea meciului cu Belgia: Performanța de la U21 o putem repeta și la prima reprezentativă

Florinel Coman, component în lotul U21 care a ajuns până în faza semifinalele ”Europeanului” din 2019, a declarat într-o conferință de presă că ”tricolorii” pot repeta performanța și la ediția EURO 2024 din Germania.

”Performanța de la U21 din 2019 o putem repeta și la prima reprezentativă... ne-am câștigat dreptul de a visa și de a ne gândi să ajungem cât mai departe. Și atunci am jucat tot cu echipe mai bine cotate, cu jucători care evoluau deja la cluburi mari.

Dar până la urmă tot unitatea grupului și-a spus cuvântul și acolo, pentru că atunci ne-am lovit, dintr-o dată, de un turneu final. Am fost foarte bucuroși, dar când am văzut acea grupă de foc nu ne-am pierdut încrederea, ne-am antrenat foarte bine, am făcut un cantonament înainte de cel EURO, foarte bun, în care ne-am apropiat cu toți și asta s-a văzut și în teren”, a declarat Florinel Coman în conferința de presă susținută, joi, în Germania.

Coman: Belgia, o echipă foarte puternică

Florinel Coman a afirmat că reprezentativa Belgiei, următoarea adversară de la EURO 2024, este o selecționată puternică, însă este de părere că unitatea grupului de la naționala României este mai presus de orice.



”Belgia e o echipă foarte puternică, am făcut o analiză scurtă, am văzut ce jucători au, ce calitate, dar la noi unitatea este mai presus de orice.

Am demonstrat că avem jucători care pot câștiga meciul printr-o execuție, avem jucători care pot alerga 90 de minute, se pot sacrifica pentru un rezultat, pentru această țară. (...) Nu e important cine marchează, e important ca România să facă o figură foarte frumoasă și să iasă din grupe.

Ne-am câștigat dreptul de a crede în noi. Mai sunt două zile până la un meci în care o victorie ne poate duce mai departe. Toți ne gândim doar la a face totul pentru ca România să iasă învingătoare”, a mai explicat fotbalistul.

Coman: E un sentiment unic, sperăm să îi vedem așa și după următorul meci

”Când vezi 70.000 de oameni care cântă imnul este ceva de nedescris. Mă bucur că suporterii au venit în număr mare și că au crezut în noi, deși veneam după două amicale nu foarte bune.

Ne-au încercat și pe noi lacrimile la final pentru că am văzut suporteri care plângeau de bucurie. E un sentiment unic, sperăm să îi vedem așa și după următorul meci”, a adăugat Florinel Coman, adăugând că s-a mai dus din euforia victoriei în fața Ucrainei și că ”tricolorii” sunt pregătiți pentru următoarele două meciuri din faza grupelor.

