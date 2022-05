Motivul căderii Simonei Halep: După discuțiile pe care le-am avut, intuiesc ce se întâmplă cu ea

Bogdan Stelea consideră că motivul este tocmai dorința prea mare a jucătoarei de a reveni în Top 10.

„O cunosc destul de bine. După discuțiile pe care le-am avut, cam intuiesc ce se întâmplă cu ea. Din ce văd în ultimele meciuri, este o luptă crâncenă de a încerca să vină cel puțin în primele 10. Asta văd eu. Ce se vorbește acum, că are lovituri slabe, de începătoare, e din cauza presiunii pe care și-o pune singură. Ar putea să ajungă din nou în Top 10, dar trebuie să accepte că pot exista meciuri în care o poate bate oricine. Cât timp nu acceptă asta, nu o să iasă de aici. Trebuie să învețe să sufere de o anumită manieră”, a declarat Bogdan Stelea, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Simona Halep a spus că a suferit un atac de panică

Simona Halep a declarat că a suferit un atac de panică în timpul meciului câştigat de Qinwen Zheng, cu 2-6, 6-2, 6-1, joi, în turul al doilea la Roland Garros.



Fostul lider mondial a chemat medicul în setul al treilea al partidei de la Paris şi a acuzat vizibile probleme respiratorii.



„A fost doar un atac de panică, se mai întâmplă, a declarat după meci fosta campioană de la Roland Garros.



„Nu am ştiut ce să fac, pentru că nu le am des. Nu înţeleg de ce s-a întâmplat, deoarece conduceam şi jucam bine. Mi-am pierdut cumpătul, nu mă puteam concentra. Mi-a fost greu după meci, însă acum sunt bine. Mi-am revenit şi mi-am învăţat lecţia după acest episod. Nu a fost nimic periculos, după părerea mea, a mai spus Simona Halep.



Românca a concluzionat că probabil a pus prea multă presiune pe ea şi din acest motiv a avut reacţia aceasta: „Este doar un meci de tenis, aşa că trebuie să îl tratez mai relaxată. Probabil, am pus prea multă presiune pe mine, deoarece doream foarte mult să joc bine. Mă simt bine, mă antrenez, muncesc din greu. Însă nu mi-a ieşit şi probabil m-am panicat un pic gândind prea mult la astea.”



„Asta este, s-a întâmplat, trebuie să accept acest lucru. E ceva normal, toate lumea are atacuri de panică. Va fi mai bine data viitoare, cu siguranţă. Nu mi se întâmplă de obicei aceste lucruri, aşa că a fost ceva nou pentru mine, a adăugat Simona Halep, numărul 19 mondial.



Simona Halep a revenit în cursul nopţii cu o postare pe Instagram în care a subliniat că ultimele 18 luni au fost foarte dificile din punct de vedere fizic şi emoţional.



„Salutare tuturor! Vă scriu aceste cuvinte deoarece simt nevoia să le împărtăşesc cu cei cărora le pasă. Ca de obicei, am simţit o mare susţinere din partea fanilor mei şi aş vrea să vă mulţumesc tuturor! (...) În general nu sunt o persoană dramatică şi sper că nici nu voi arăta ca una prin aceste cuvinte. Ultimele 18 luni au fost foarte dificile, din punct de vedere emoţional şi fizic. După ce am pierdut la Doha (4-6, 3-6 cu Caroline Garcia, în februarie), mesajul meu către oamenii apropiaţi a fost că nu mai pot să continui, că am terminat cu tenisul. Însă, cumva am reaprins focul şi am început din nou să simt dragostea faţă de tenis, a decis să muncesc din greu şi să fac schimbări semnificative. Sunt mândră de mine pentru ce am reuşit în ultima vreme. Am făcut asta doar cu ajutorul lui Patrick (Mouratoglou) şi vreau să îi mulţumesc că a fost alături de mine, a transmis Simona Halep.



„Rezultatele sunt dificile, bineînţeles, pentru că aşteptările sunt mari. Sunt câştigătoare de Mare Şlem, fost număr unu mondial şi toată lumea se aşteaptă să câştig. Însă nimic nu trebuie luat de-a gata. Pentru a putea escalada cel mai înalt munte din tenis din nou am nevoie de timp şi de multă muncă. Nu există în personalitatea mea să renunţ, aşa că mâine este o nouă zi şi voi fi pregătită să o iau de la capăt! Apropo, acum ştiu cum e să ai un atac de panică; nu e uşor de gestionat, dar l-am depăşit şi zâmbesc din nou!”, a conchis Simona Halep.

