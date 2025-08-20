O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare

Criză la o companie de stat.

Angajații rămân fără salarii, sindicatele cer demisia conducerii.

Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), societate aflată în subordinea Ministerului Energiei, a notificat astăzi dimineață Sindicatul Muntele, la ora 07:10, că salariile angajaților nu vor fi acordate conform Contractului Colectiv de Muncă aflat în vigoare.

Într-un comunicat, președintele Sindicatului Muntele, Darius Cîmpean, face un apel public către ministrul energiei și către prim-ministru, solicitând găsirea unor soluții rapide pentru remedierea situației.

”Reamintim că obligația acordării drepturilor salariale în integralitate și la timp pentru angajații CEVJ este exclusiv a administrației companiei”, precizează sindicalistul.

Sindicatul Muntele anunță că va continua să caute soluții urgente pentru angajați, însă avertizează că pentru cei care conduc compania ”rămâne o singură alternativă: demisia de onoare”.

