O companie de stat a rămas fără bani de salarii. Sindicatele cer demisia de onoare

Criză la o companie de stat.
Angajații rămân fără salarii, sindicatele cer demisia conducerii.
Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), societate aflată în subordinea Ministerului Energiei, a notificat astăzi dimineață Sindicatul Muntele, la ora 07:10, că salariile angajaților nu vor fi acordate conform Contractului Colectiv de Muncă aflat în vigoare.
Într-un comunicat, președintele Sindicatului Muntele, Darius Cîmpean, face un apel public către ministrul energiei și către prim-ministru, solicitând găsirea unor soluții rapide pentru remedierea situației.
”Reamintim că obligația acordării drepturilor salariale în integralitate și la timp pentru angajații CEVJ este exclusiv a administrației companiei”, precizează sindicalistul.
Sindicatul Muntele anunță că va continua să caute soluții urgente pentru angajați, însă avertizează că pentru cei care conduc compania ”rămâne o singură alternativă: demisia de onoare”.
de Val Vâlcu