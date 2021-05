„Mesajul lui Ludovic Orban pentru Lukașenko” circulă pe WhatsApp. Cîțu, vizat de președintele bielorus

Cititorii DC NEWS au semnalat faptul că un mesaj interesant circulă pe aplicația de mesagerie WhatsApp. În mesaj se face referire la deturnarea avionului Ryanair pentru capturarea jurnalistului Roman Protasievici de acum două zile.

Mesajul original, în limba engleză

„Dear Mr President Loukachenko,

Florin Cîțu is taking the next Ryanair flight number 1268 from Paris to Moscow and will be flying over your country around 8.00 pm. I have distinctively heard him criticise your regime during our last Sunday lunch. You're welcome.

Yours sincerely, Ludovic Orban”, se arată în mesajul care circulă pe WhatsApp.

Mesajul de pe WhatsApp, tradus în română

„Stimate președinte Lukașenko,

Florin Cîțu va lua următorul zbor Ryanair, numărul 1268, din Paris către Moscova și va zbura pe deasupra țării dvs. în jur de ora 20:00. L-am auzit expres că v-a criticat regimul în timpul recentei noastre mese de duminică. Cu plăcere.

Cu drag, Ludovic Orban”, se traduce textul care a ajuns pe telefoanele mai mult români, miercuri seara.

Ce s-a întâmplat cu Roman Protasievici?

Jurnalist şi activist, Roman Protaşevici a creat Nexta, o platformă cu 1.7 milioane de urmăritori. El a părăsit Belarus în 2019, după criticile la adresa guvernului lui Alexander Lukaşenko. Pentru cei din afara Belarusului, numele lui Roman Protasevici era necunoscut până duminică. Acum este însă comparată situaţia lui cu a lui Navalnîi, iar liderii mai multor state îi cer eliberarea, a transmis Mediafax.

La 26 de ani, Roman Protasevici a devenit un lider al mişcărilor împotriva guvernului Lukaşenko din Belarus. Încă din 2010 a început să fie arestat pentru proteste contra puterii. A intrat la facultatea de jurnalism din Minsk, dar a fost exmatriculat. Cu toate astea, a lucrat în presă, inclusiv pentru Radio Free Liberty. Acesta a devenit o ţintă şi a fost nevoit să fugă din ţară în Polonia, în 2019, unde a cerut azil politic. În 2020 a acoperit alegerile prezidenţiale din Belarus.

De precizat este faptul că niciun avion nu a mai traversat spațiul aerian al Belarusului după gravul incident, iar unei aeronave domestice nu i-a fost permisă ieșirea din țară. De aceea, mesajul de pe WhatsApp este, cel mai probabil, un pamflet.