Medic ATI, despre tinerii infectați cu varianta Delta, nevaccinați: Suntem nevoiți să îi sedăm și aplicăm metode invazive

”Jurnal de "front" pandemic! 68 de ani, singura, nevaccinata, cu simptome Covid de o saptamana, adusa de la sute de km distanta pentru internare, de doi preoti din parohia sa! Direct la critici!

42 de ani, barbat, nevaccinat, miocardită virală Covid-19. Stare critică

Pacient in jur de 70 de ani, adus cu forța de familie la camera de gardă, simptomatic de multe zile, saturație în oxigen a sângelui- 60%!!... admis direct in terapie intensivă!

4 pacienti de diverse vârste internați simultan cu fenomene de miocardită virală asociată pneumoniei Covid-19 cu mutația delta.

Teolog, peste 50 de ani, cu comorbidități, nevaccinat, externat dupa cam 5 saptamani, 4 in terapie intensiva. Colegii sai de salon au fost mai puțin norocoși!

Tineri, cu sau fără comorbidități, nu cred in virus și nici în vaccin, chiar cu măști de CPAP sunt foarte conectați la mediul lor profesional și rămân așa până suntem nevoiți să îi sedăm și aplicăm metode invazive pentru a menține oxigenarea la un nivel care să nu afecteze funcționarea organelor interne!

Din 17 august reanimarea noastra e plina cu critici Covid, mutatia delta. Am dublat capacitatea de admisie. Nu vreti sa stiti cu ce eforturi! Ne pregatim poate de triplare! Dar nu asa se face medicina acestui secol in Europa! E vremea sa intelegem exigențe de sănătate publică și să decidem noi ca societate, ce dorim de fapt? Care ne sunt prioritățile! Cred că noi ca popor nu am înțeles ce importantă e sănătatea! Când ești sănătos poți să îți urmezi toate visurile! Fără sănătate e mult mult mai greu!....”, a scris medicul Elena Copaciu pe Facebook.

Informare COVID -19, Grupul de Comunicare Strategică, 5 octombrie, ora 13.00

Până ieri, 5 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.289.156 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.578 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.139.310 pacienți au fost declarați vindecați.

Până ieri, 37.929 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 04.10.2021 (10:00) – 05.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 252 de decese (118 bărbați și 134 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 252 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 30-39 ani, 9 la categoria de vârstă 40-49 ani, 19 la categoria de vârstă 50-59 ani, 70 la categoria de vârstă 60-69 ani, 88 la categoria de vârstă 70-79 ani și 63 la categoria de vârstă peste 80 ani.

238 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 9 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 252 de pacienți decedați, 227 erau nevaccinați și 25 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 25 și 87 de ani. 23 dintre pacienții decedați vaccinați care au decedat prezentau comorbidități și 2 nu au prezentat comorbidități.