Mărturia mamei unui dependent de droguri: "Nimeni nu mă ajută! Este copilul meu până mor". Lazăr, intervenţie

"In urma cu 7 ore conversam cu o mama ce-mi spunea disperata 'copilul meu are 34 ani si nimeni nu ma ajuta, stiu pare bizar dar este copilul meu pana mor'. Baiatul doamnei este dependent de droguri, este prin canale si s-a lovit de toate zidurile posibile ale autoritatilor ce ii zic de ani de zile 'NU PUTEM face nimic este major si trebuie sa vina din proprie initiativa la centru de consiliere etc'.

Cat discernamant are un dependent, cata vointa poate avea stand in mediul drogurilor, lipsit de orice sprijin psihologic si medical din partea celor ce sunt platiti sa faca asta? Dar daca in sevraj un dependent sparge un magazin, omoara, talhareste imediat apar 'acele institutii' ce apartin aceluiasi minister ce trebuiau sa aiba grija de el pe segmentul de consiliere si tratament.Asta inseamna sa ai serviciul de asistenta a consumatorilor de droguri in structurile de forta ale statului precum Ministerul Afacerilor Interne, Romania si nu in cele normale civile precum Ministerul Sănătăţii - România. Asta inseamna sa nu ai serviciu integrat de tratare a dependentilor. Sunt internati li se da metadona si dupa cateva zile sunt trimisi pe unde pot si ei... acasa, prieteni sau inapoi in strada.Am obosit sa ma implic, am obosit sa caut solutii pentru fiecare parinte ce ma antameaza pe fb sau email", povesteşte Gigel Lazăr.

***

"Nu obosesc pentru ca ma implic, obosesc pentru ca cei responsabili sunt opaci, indiferenti si inerti. Nu avem, nu putem, trebuie sa. Agentia are doua centre terapeutice inchise in care s-au investit milioane de euro si nu pot functiona pentru ca nu sunt bani pentru salariile specialistilor, personal auxiliar, utilitati etc. De ce nu sunt bani? Simplu nu intereseaza pe nimeni sa functioneze.

Cum gandesc majoritatea celor responsabili din institutiile responsabile? Simplu! Niste drogati. Si cand te gandesti ca ei isi iau salariile pentru ca exista 'niste DROGATI', acei oameni de care ei trebuie sa aiba grija. Domnule ministru Lucian Bode sunteti detinatorul portofoliului ministerului ce raspunde de consilierea si tratarea dependentilor. Stiu, ciudat ca internele sa faca asta, dar cum suntem total atipici ca stat, suntem inca comunisti si cu gandire de militieni, ca abordare a problematicii drogurilor, inteleg ca este greu, dar societatea nu traieste si evolueaza cu mentalul celor responsabili, traieste real in secolul XXI si situatia trebuie rezolvata.

Poate un Corp de Control ce sa elucideze ineficienta serviciilor terapeutice ar fi indicat. NU va puteti deroba la nesfarsit de obligatii si sa le pasati la Agenția Națională Antidrog ce este in colaps oricum, gratie Ministerului", atrage atenţia Gigel Lazăr.