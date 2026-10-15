Mark Rutte, anunţ pe X după întâlnirea cu Nicuşor Dan şi Rumen Radev

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Din articol Preşedintele Nicuşor Dan prefaţase întâlnirea

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus ce a discutat cu Nicuşor Dan, preşedintele României, şi cu Rumen Radev, premierul Bulgariei, după atacurile recente cu drone din Marea Neagră.

Secretarul general NATO spune că organizaţia "va continua să lucreze îndeaproape cu aliaţii din Marea Neagră".

"Am avut o şedinţă bună cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev şi cu preşedintele român Nicuşor Dan. Am discutat despre securitatea în Marea Neagră şi despre cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale.

NATO şi-a consolidat postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin creşterea capacităţilor de combatere a dronelor.

NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliaţii noştri din Marea Neagră, ajustându-ne postura de descurajare şi apărare după cum este necesar", a transmis Mark Rutte.

Preşedintele Nicuşor Dan prefaţase întâlnirea

"Faţă de incidentele recente de securitate, am avut o scurtă discuţie, azi dimineaţă, cu premierul bulgar (n.r. Rumen Radev) şi, împreună cu acesta, o să avem o întâlnire cu secretarul general NATO, în după-amiaza acestei zile, ca să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră.

(n.r. De ce nu a existat o reacţie clară a statului român) Nu a existat o reacţie până acum pentru că au trecut relativ puţine ore şi vrem să avem toate datele cu privire la ce s-a întâmplat. Dar este evident că va exista o reacţie", a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat şi ce detalii există până acum cu privire la incident. Se va face şi un comandament militar la Marea Neagră, alături de Bulgaria şi Turcia?

"Asta este o discuţie mai veche în cadrul NATO. Există un comandament pentru Marea Neagră, e găzduit de Turcia de mai mulţi ani şi este o discuţie ca acest comandament să fie rotaţional. Asta poate însemna doar comanda sau şi locaţia. Noi ne dorim şi locaţia. Acesta este unul dintre subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO", a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.