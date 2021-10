Margherita de la Clejani și-a găsit magazinul vandalizat. ”Nu am dușmani, nici prieteni”

Margherita de la Clejani s-a trezit cu geamurile vandalizate la magazinul pe care îl deține în centrul istoric al Bucureștiului. Fiica lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani a postat imaginile pe rețelele de socializare și a susținut că nu are ”dușmani, nici prieteni”.

Geamurile au fost date cu spray-uri colorate și deși a încercat să le curețe, efortul a fost în zadar.

”Mă aflu pe Calea Victoriei, la laboratorul meu de creaţie vestimentară şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate. Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat!”, le-a mărturisit fiica Clejanilor fanilor de pe Instagram.

Viorica Clejani dă cărțile pe față. Drama trăită anul acesta

Viorica de la Clejani a vorbit recent despre un moment dramatic din viața ei. Artista a susținut ”La Măruță” că după moartea tatălui său în aprilie anul acesta a suferit foarte mult și că îi este aproape imposibil să mai cânte o melodie care îi aduce aminte de acesta, scrie romaniatv.net.

“Nu s-a dus când trebuia sa spital, pentru că a zis că e pandemia, și a murit”, a spus Viorica.

Mai mult, Viorica de la Clejani a făcut clarificări după ce în spațiul public s-a zvonit că tatăl ei ar fi murit de COVID-19.

”Să fie foarte clar pentru toată lumea, tatăl meu nu a murit de Covid-19. Tatăl meu a murit de cancer. Ar fi putut trăi, dar din spaima pe care ați băgat-o în lume, mediatizând atât de mult acest virus, a stat acasă și nu a fost să se trateze. Că poate s-ar fi putut salva. Și, bineînțeles, că nici în spital nu te primesc decât dacă te internează de Covid-19. Spitalele sunt pline de pacienți internați cu Covid-19. Nu mai moare nimeni de alte boli, decât de acest virus”, a fost mesajul artistei, relatează ProTV.