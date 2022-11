Invitat în dezbaterea DC Media, ”Industria inovatoare de medicamente, partener strategic pentru societate, economie și sănătate”, senatorul PSD Radu Oprea a descris un proiect pilot pe care Marea Britanie l-a demarat cu scopul de a verifica dacă povara financiară a societății cauzată de cheltuielile medicale poate fi ușurată:

”Citeam o știre zilele trecute care m-a surprins. Știrea era următoarea: britanicii au socotit că primesc la îngrijire medicală foarte mute persoane în stare de vulnerabilitate, de precaritate severă, fără venituri și care sunt grav bolnave pentru că nu reușesc să își achite factura de încălzire. Și făcuseră un calcul că îi costă la nivelul unui an de zile aproximativ 840 de milioane de lire, iar acum au demarat un proiect pilot pe 150 de familii care vor fi sprijiniți cu plata facturilor de încălzire și să vadă dacă o astfel de măsură reduce costurile pe care, până la urmă, le plătim cu toții. O abordare precum cea din Marea Britanie poate aduce beneficii foarte mari, inclusiv în România”, a declarat senatorul Radu Oprea.

Tot în dezbatere senatorul Radu Oprea a mai evidențiat una dintre problemele cu care se confruntă cercetarea și inovarea în România: pe lângă lipsa de fonduri se accentuează și lipsa punerii în aplicare a rezultatelor cercetării.

"Acum, industria farmaceutică este lovită de valul de scumpiri în zona energiei electrice și a gazului și am fost în comisia economică la Cluj, unde am constat că atâta timp cât prețul medicamentelor este plafonat, normalitatea ar fi ca și prețul energiei pentru producerea acestor medicamente și fie și el plafonat. Am introdus un amendament la 119, astfel încât și industria farmaceutică să beneficieze pe preț plafonat. Acum toată industria va plăti acel preț de 1,3 lei. Ceea ce are sens când vedem că dispăruseră anumite tipuri de medicamente pentru că nu mai puteau să le producă. Aveau prețul de vânzare plafonat, dar toate costurile din spatele acelui preț crescuseră foarte mult. Acesta este unul dintre ajutoare pe care noi, cei din comisia economică și comisia de buget, am putut să îl dăm acestei industrii. Remarc întotdeauna că există poveste de succes în zona medicamentelor și în zona de stat și mă refer la Antibiotice Iași unde au reușit să iasă la export pe foarte multe piețe și este un lucru admirabil. Însă, dacă ne uităm pe cifre, în general, România este pe un loc codaș la cheltuielile pentru cercetare, inovare și la rezultatele inovării în aplicația practică. Dacă ne uitam la lucrările de doctorat din cazul universităților, constatăm că ele sunt într-un număr mare dar aplicabilitatea practică în fabricile de medicamente este destul de mică”, a declarat senatorul Radu Oprea.

Citește și:

”Sănătatea înseamnă bunăstare”. Dan Zaharescu, toate cifrele despre importanța investițiilor în industria farmaceutică inovatoare

Fără îndoială, inovația salvează vieți și de aceea avem nevoie de sprijinire și de încurajarea prezenței companiilor farmaceutice inovative în România. Industria farmaceutică are un impact uman prin câștigarea de ani de viață și prin îmbunătățirea calității vieții pacientului. Dacă privim la cifrele pe care le avem la îndemână, 73% din creșterea speranței de viață în intervalul 2000-2010 s-a datorat tratării pacienților cu medicamente inovative. În ultimii 5 ani, aproximativ 1,2 milioane de ani de viață au fost salvați la nivel european, datorită tratamentelor inovatoare pentru cancerul de sân.Rezultatele sunt remarcabile.La nivelul societății există un impact important pentru că oamenii rămân activi, spitalizarea este redusă prin folosirea tratamentelor inovatoare și atunci costurile sociale se reduc, pentru că sunt mai puține zile de inactivitate a persoanelor afectate de boli. Aceste lucruri au un impact economic pozitiv. Aici avem o cifră interesantă: dacă inactivitatea cauzată de boală și dizabilitate ar fi redusă cu 10%, veniturile suplimentare la bugetul României ar fi de 2,8 miliarde de euro, niște sume remarcabile, undeva mai mult de 1% din PIB”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News