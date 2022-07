Mama unui soldat rus vorbește: ”Nimeni nu mi-a dat informațiile de bază”. Fiul ei a dispărut înainte de invazie

Pe 20 februarie, Valya a primit un apel de la fiul ei din armata rusă. Unitatea sa era ”în exerciții” lângă granița cu Ucraina.

”A spus că făceau antrenament de tragere și locuiesc în corturi”, spune Valya. ”A fost ultima dată când am vorbit cu el” mai spune ea.

Patru zile mai târziu, trupele ruse au invadat Ucraina, scrie BBC. Valya nu este numele ei adevărat. De teama repercusiunilor din partea autorităților, mama a cerut să-și ascundă identitatea, dar este dornică să împărtășească povestea. Vrea să vorbească despre fiul ei și despre ce crede despre ”operațiunea militară specială” a Kremlinului.

Fiul ei a dispărut pe 23 februarie

"La începutul lunii martie, un sergent m-a sunat de la baza fiului meu. Probabil că i-a sunat pe toți părinții. Mi-a spus că băieții sunt bine, că sunt în contact cu ei în fiecare zi. Am ținut legătura pe tot parcursul lunii martie și a tot spus că sunt bine. Atunci un bărbat care pretindea că este prieten cu fiul meu mi-a trimis un mesaj. Nu l-am cunoscut. M-a găsit pe rețelele de socializare. Mi-a spus că fiului meu i s-a tăiat piciorul și că a murit. Am făcut o mulțime de apeluri și am încercat să mă întâlnesc cu oficiali. Dar nimeni nu mi-a putut spune nimic. În cele din urmă, sergentul cu care am vorbit mi-a spus: ”Fiul tău a fost ultima dată în contact pe 23 februarie”.

”De ce ne-ați sunat? Pentru a spune că totul este bine? Doar pentru a ne calma?”, a întrebat Valya.

”Îmi pare rău, sunt doar un sergent”, spuse el.

Autoritățile nu îi oferă nicio informație despre fiul ei

Valya a încercat să afle mai multe despre soarta copilului ei.

”Am scris unității fiului meu. Am scris biroului raional militar. Am scris Ministerului Apărării. Și apoi le-am scris din nou tuturor. Nimeni nu mi-a dat informațiile de bază: unde, când și cum a dispărut fiul meu. Tot ce mi s-a spus este că a luat parte la ”operațiunea militară specială” și că este dispărut".

Câți militari ruși au fost uciși în Ucraina? Este o infracțiune în Rusia să raportezi orice altceva decât cifrele oficiale. Într-un efort de a justifica invazia, autoritățile ruse și mass-media de stat încearcă să dezumanizeze ucrainenii în ochii publicului rus. Aceștia denunță soldații și oficialii ucraineni drept ”ultra-naționaliști” și ”naziști”. Ei susțin că Ucraina este agresorul, iar Rusia eliberatorul.

Dar Valya nu vede Ucraina drept inamicul.

”Dacă țara noastră ar fi fost atacată așa, ne-am apăra și noi, așa cum o fac ei ei. Ne-am apăra și am fi și supărați”, spune ea.

Mulți ruși cred în informațiile oficiale ale guvernului și susțin ”operațiunea militară specială”, așa cum le este prezentată la televiziunea de stat. În Rusia, Kremlinul controlează televiziunea și, prin urmare, comunicarea cu publicul.

"Ei urăsc guvernul. Ei îl urăsc pe Putin. Toți vor ca acest război să se termine. Toate mamele vor”, a mai spus Valya.

