Ludovic Orban, apariție surpriză la Cotroceni. Protestează în ziua consultărilor pentru noul Guvern

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, a organizat, marți, 13 iunie 2023, un protest spontan în fața Palatului Cotroceni, chiar în momentul în care președintele Klaus Iohannis se află la consultări cu Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Varujan Pambuccian.

Fostul premier protestează alături de aproximativ 15 persoane.

„Astăzi, Iohannis, chiar de ziua lui de naștere face propria lui mineriadă politică, fără mineri. Își bate joc și trădează încrederea și speranța are i-a fost acordată de 6,5 milioane de români și de promisiunile făcute în campanie: O România fără PSD, o Românie normală, o Românie care să fie guvernată pentru respectarea drepturilor și libertăților individuale, care să se modernizeze, lupta anti corupție să fie sprijinită de la cel mai înalt nivel, iar cetățenii români să aibă posibilitatea să se realizeze aici în România.

Azi, Iohannis comite ultimul act de trădare din drama pe care a servit-o poporului român, dând puterea pe mâna caracatiței PSD. Începând de astăzi, după desemnarea lui Ciolacu, Iohannis arată că nu a fost altceva decât un cal troian al PSD, nu a fost altceva decât un mincinos care și-a bătut joc de toți oamenii cărora le-a făcut promisiuni și după ce s-a văzut cu al doilea mandat în buzunar le-a călcat în picioare.

Noi suntem parlamentarii Forţa Dreptei. Acest simulacru de negocieri care are loc acum, în care PSD este chemat de Iohannis cu băieţii de serviciu din PNL în acelaşi timp, nu are nicio legătură cu voinţa românilor. Noi suntem oamenii care nu am trădat electoratul, noi ne-am menţinut cuvântul dat, care avem obraz, bun simţ, onoare, care vom face tot ceea ce depinde de noi ca ceea ce s-a promis în 2020 să fie respectat. Categoric vom vota împotriva unui guvern condus de PSD şi de un premier PSD, cu atât mai mult cu cât pentru noi Ciolacu este chintesenţa tuturor relelor PSD de la Revoluţie până astăzi şi vom continua bătălia indiferent de cât de puternici par astăzi cei care îşi bat joc de români“, a spus Ludovic Orban.

Iohannis, primul mesaj de la consultări

„Bine ați venit! Suntem în situația pe care am planificat-o încă de acum un an și jumătate de rotație la nivelul premierului și cred că este extrem de important să observăm că ceea ce s-a început și s-a discutat ca o soluție pentru stabilitatea României continuă în parametrii planificați. De aceea suntem acum, aici, ca să continuăm“, a declarat președintele Klaus Iohannis la consultările cu Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Varujan Pambuccian.

