Numele vehiculate pentru componența noului Guvern, condus de Ciolacu. Chirieac: Un dezastru

'Domnul Sorin Grindeanu rămâne la Transporturi. Aceasta este o garanție că lucrurile vor bate pasul pe loc și acolo. Nu e clar cu domnul Budăi la Ministerul Muncii, înțeleg că există o alternativă mai proastă. Dacă face domnul Câciu la Ministerul Fondurilor Europene ce a comis la Finanțe, respectiv România fiind singura țară din Uniunea Europeană care a majorat mult în criză taxele și impozitele ca să ucidă IMM-urile românești, vă dați seama ce ar putea să comită domnul Câciu la Fonduri Europene?! Este un dezastru total! Maximum ce se poate obține în această nouă guvernare, dar încep să cred că este de neatins, este păstrarea nivelului actual al României, adică nu cu creștere, nu cu progres, dar nu văd cum, având în vedere gaura în buget de 24 de miliarde de lei pe 4 luni, cu 15 miliarde de euro fonduri europene ratate etc.', a declarat Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă la PNL

'O singură persoană hotărăște la PNL și anume excelența sa președintele Klaus Iohannis. Până și ministrul pus, nu de PNL, ci de stat, conform declarației sale, domnul Bogdan Aurescu, este sub semnul întrebării, dacă nu cumva doamna Luminița Odobesecu îi ia locul. În cadrul PNL, singurul care hotărăște componența listei de miniștri este Klaus Iohannis. În acest moment, Partidul Național Liberal nu este în măsură să îl contracareze pe domnul Klaus Iohannis. Să fie foarte clar!', a menționat Chirieac.

'În rest, dânsul are de trecut, în această zi a sa de naștere, peste orgoliul său uriaș când ar trebui să investească un guvern de la PSD. S-a jurat că nu mai pune prim-miniștri de la PSD și din 2019 încoace, indiferent de rezultatul alegerilor, s-a ținut de cuvânt. Acum, iată că viața îl obligă să pună un premier de la PSD, pe marți 13. Țineți minte când s-a făcut referendum la europarlamentare să nu se mai modifice Legile Justiției prin Ordonanță? Lumea nu știa ce votează. La câteva luni distanță au modificat Legile Justiției prin OUG și au spus că este un caz special. Prin urmare, Referendumul folosește doar când hotărăsc ei.', a spus Bogdan Chirieac.

'Vorbind foarte serios, situația economică a României este încordată și acest lucru se răsfrânge asupra situației sociale a României.', a subliniat Chirieac.

Cu privirea la 'greaua moștenire' care ar putea fi invocată de noul Guvern, în contextul în care Adrian Câciu a fost ministrul Finanțelor și ar putea prelua acum Fondurile Europene, Bogdan Chirieac a comentat ironic:

'Și domnul ministru Adrian Câciu ne va zâmbi în barbă de la Fonduri Europene.'

'Doamne, este un dezastru ce anunțați dvs. acum ca fiind noul Guvern. Domnul Tîlvăr, la Apărare, are un avantaj că vorbește limba engleză, dar nu are niciun interviu, având război la graniță. Nu știm ce vrea, nu știm care e concepția dânsului de lume și de viață. A fost deputat 20 de ani și nu are nicio apariție publică.', a conchis analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

