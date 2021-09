Lavinia Pîrva, despre divorțul de Ștefan Bănică Jr: Sunt mândră de mine

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria, după câțiva ani de relație, și au devenit părinți la începutul anului 2019.

Cei doi își țin relația departe de ochii curioșilor, motiv pentru care în spațiul public apar o mulțime de zvonuri. Nu este pentru prima dată când lumea vorbește despre divorțul dintre ei, însă, după o perioadă în care comentariile încetaseră, ele au reapărut.

Potrivit spuselor Laviniei Pîrva, niciun zvon nu este adevărat, iar relația ei cu artistul este mai bună ca niciodată.

Mai mult, ea spune că s-a săturat de speculațiile potrivit cărora divorțul e aproape și a luat atitudine.

"Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva, mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în seamă. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului. Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc. Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi", a declarat Lavinia Pîrva pentru impact.ro

Lavinia Pîrva, după ce a fost surprinsă fără verighetă

În urmă cu aproape un an, Lavina Pîrva a fost surprinsă în oraș fără verighetă. La momentul respectiv, Lavinia s-a înfuriat și a făcut o postare pe Instagram destul de acidă.

"Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!

Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta, eu nu prea port accesorii, în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoie să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul, o iubesc, o ador. E un simbol, important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa", spunea atunci Lavinia Pârva pe rețelele de socializare.

Ștefan Bănică, făcut PRAF de Andreea Marin, ÎNȘELATĂ cu Lavinia Pîrva: Te DOARE! Nu am IERTAT!

O declarație făcută de Andreea Marin în 2010, an în care era căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., despre trădarea persoanei iubite, zguduia atunci showbiz-ul românesc. Andreea Marin spunea atunci: "Da, am fost înșelată, mi-am văzut de drum și am realizat că nici măcar nu e un capăt de lume. Nu e o pierdere în final, ci e o binecuvântare să realizezi cine ești, să te valorizezi așa cum meriți".

Chiar dacă nu e menționat niciodată cine a înșelat-o, la un an de la declarația de mai sus, Lavinia Pîrva era surprinsă de paparazzi intrând în blocul în care Ștefan Bănică Jr. deținea atunci un apartament.

Andreea Marin a fost întrebată de Denise Rifai dacă a fost trădată de bărbatul iubit și cât de tare doare, Andreea Marin a făcut dezvăluiri în emisiunea "40 de întrebări".

"Pentru mine, trecutul e trecut. Punct! Am încheiat-o cu el! Trecutul nu mai contează pentru mine, trecutul acela pe care nu l-am făcut eu, care nu a depins de mine. Pentru mine contează ceea ce trăiesc astăzi. Pe de altă parte, nu poate să fie comod să te simți înșelat, nici într-o relație de prietenie, nici de căsnicie, de familie... în orice relație faptul că așteptările tale sunt depășite în sens negativ de realitate nu poate fi ceva plăcut!

Pe o scară de la 1 la 10, te doare spre 11! Dar, dacă ești un om puternic înțelegi situația, pui fiecare personaj din poveste la locul său și îți vezi de drum. Eu nu văd deloc necesitatea de a dramatiza lucrurile în viață.

Niciun divorț nu este o dramă, este o realitate. Doi oameni sunt împreună atât timp cât își fac bine unul altuia, construiesc ceva împreună și când nu se mai înțeleg, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum, pentru că pot fi fericiți separat și pot fi total nefericiți dacă ar sta forțat, în continuare, împreună. E o alegere până la urmă! Eu am hotărât să fiu fermă, trăiesc bine și frumos cu cineva, suntem împreună... se întâmplă să nu mai fie așa, ne luăm la revedere", a spus Andreea Marin, la Kanal D.

Întrebată dacă este Lavinia Pîrva copia sa fidelă, Andreea Marin a spus că...... citește mai departe aici