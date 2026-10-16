Katie Zacharia, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, dată afară după doar cinci zile în funcție

Katie Zacharia, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a fost demisă după cinci zile. Sursa foto: Agerpres

Din articol Început dificil al lui Katie Zacharia, la Casa Albă

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a fost eliberată deja din funcție, după doar cinci zile de la preluarea atribuțiilor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, a fost „eliberată din funcţie”, a spus, vineri, un oficial al Casei Albe, după ce preşedintele Trump a declarat că i-a spus acesteia să îşi reconsidere menţinerea sa în acest post după un început mai mult decât dificil, marcat de întrebări despre parcursul său profesional şi apariţii foarte ezitante în public, informează Reuters, AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Fox News, citând un oficial al Casei Albe, a raportat că Katie Zacharia este „în proces de tranziţie” din rolul de secretar de presă.

Katie Zacharia a început luni jobul la Casa Albă şi a susţinut prima conferinţă de presă marţi.

Ea spusese că a primit un telefon despre rolul de secretar de presă săptămâna trecută, miercuri, şi că vineri i s-a oferit jobul de a ocupa poziţia deţinută anterior de Karoline Leavitt. Preşedintele Trump a anunţat ulterior numirea sa.

Început dificil al lui Katie Zacharia, la Casa Albă

Scurtul mandat al lui Zacharia a fost departe de a fi lipsit de probleme. Prima sa conferință de presă la Casa Albă a durat doar 14 minute, iar ea a fost supusă unei analize riguroase în privința calificărilor sale juridice, după ce a recunoscut că nu a promovat niciodată examenul de barou. Deși, timp de ani de zile, aceasta a apărut la televizor prezentându-se drept „avocat”.

Momente din conferința de presă au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, internauții arătându-se amuzați de lipsa abilităților de comunicare a noii purtătoare de cuvânt.

Presa internațională precizează că durata mandatului lui Zacharia este și mai scurtă decât „faimoasa ședere” de 11 zile a lui Anthony Scaramucci în funcția de director de comunicare al Casei Albe, în 2017, în primul mandat de președinte al lui Trump. Decizia de atunci venise pe fondul mai multor declarații considerate „jignitoare” la adresa altor oficiali americani ale lui Scaramucci, care nu se potriveau funcției sale.

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