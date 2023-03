Jonathan Majors din Creed III, arestat la New York după ce ar fi agresat o femeie

Foto: ColliderVideo - Vimeo: Jonathan Majors on ‘White Boy Rick’ and the Enduring Appeal of Gangster Movies

Actorul Jonathan Majors a fost arestat în New York, sub acuzaţie de agresiune şi hărţuire, ceea ce a determinat ca armata americană să retragă noi reclame în care apărea vedeta din filmul "Creed III". Dl Majors, care a decernat recent o distincţie la Gala Premiilor Oscar alături de colegul său din "Creed III", Michael B. Jordan, a fost arestat sâmbătă dimineaţa în Manhattan în urma unei dispute domestice, potrivit poliţiei şi avocatului său.

Potrivit Rador, o femeie de 30 de ani a suferit răni uşoare la cap şi gât şi a fost transportată la spital în stare stabilă, a anunţat Departamentul de Poliţie din New York. Jonathan Majors, în vârstă de 33 de ani, s-a prezentat în instanţă mai târziu în cursul zilei de sâmbătă şi a fost eliberat fără cauţiune.

Ce s-ar fi întâmplat

Într-o plângere penală, el a fost acuzat de lovire a femeii peste faţă, cu mâna deschisă, provocându-i o laceraţie în spatele urechii şi strângerea acesteia de mână şi de gât, provocându-i vânătăi. Priya Chaudhry, avocata dlui Majors, a declarat într-o declaraţie că clientul ei este nevinovat şi că a fost "probabil victima unei altercaţii cu o femeie pe care o cunoaşte".

Ea a afirmat că incidentul s-a petrecut într-un vehicul şi că şoferul care a asistat la el va ajuta la exonerarea dlui Majors. Avocata a mai spus că femeia, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a furnizat două declaraţii scrise "în care retractează aceste acuzaţii".

Armata a retras reclamele cu el

Armata SUA a comunicat că va suspenda temporar noi reclame în care apare Jonathan Majors. "Deşi domnul Majors este nevinovat până când se dovedeşte a fi vinovat, prudenţa ne impune să ne retragem reclamele până la finalizarea investigaţiei privind aceste acuzaţii", a afirmat într-un comunicat Laura DeFrancisco, purtătoarea de cuvânt a Army Enterprise Marketing Office. Jonathan Majors a devenit faimos după rolul din filmul din 2019 "The Last Black Man in San Francisco" şi a jucat ulterior în filmul companiei Marvel "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", lansat anul acesta.

