Jocurile Olimpice 2020. Gâdea, lăsat mut de ce i-a spus Elisabeta Lipă în direct: Sunt sub șoc! Este foarte trist

"Eu am prins aşa... Când plecam la Jocurile Olimpice, se făcea festivitate, ceremonie la Palatul Cotroceni, unde preşedintele ne primea, ne ura succes. Am prins preşedinţi care au venit în tribună să ne urmărească, ne-au felicitat - cum e domnul Constantinescu - imediat după ce am trecut linia de sosire. Când am ieşit campioană olimpică în 2004, nici nu am ajuns la festivitatea de premieră că a venit domnul Țiriac cu telefonul şi a zis: "Uite, președintele României vrea să vorbească cu tine, domnul Iliescu". Festivităţi de premiere, de primire când te întorci în ţară... Din nefericire, anul acesta, o linişte totală, ca şi cum aceşti copii au plecat la un campionat european", a spus Elisabeta Lipa, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Sunt un pic sub şoc"

"Sunt un pic sub şoc. Pe dumneavoastră nici măcar nu v-au chemat, nimic, nimic? Nu v-au sunat?", a fost reacția lui Mihai Gâdea.

"Doar prim-ministrul a venit la Aeroportul Otopeni, când a plecat delegaţia României către Jocurile Olimpice la Tokyo, şi le-a urat succes sportivelor. La întoarcere, nimeni", a spus Elisabeta Lipa.

"Ştiţi ce este foarte trist? Foarte trist este următorul lucru, pentru că oamenii înţeleg ceva din treaba asta şi mi-e teamă că înţeleg exact aşa cum sunt valorile în societate românească. În momentul în care ai nişte oameni de o astfel de valoare, ai canotoarea secolului, nimeni nu are performanţele domniei sale, cred că, în faţa unui astfel de om care a adus această glorie acestei ţări, trebuie să te gândești foarte bine cum te raportezi, domnule Drulă. Dar aici nu e vorba doar de domnul Drulă, pentru că mi-e foarte teamă că este mult mai mult de atât.

Totuşi, în situaţia în care se află România, în care primari, tot felul de personalităţi apar toată ziua pe ecrane şi avem impresia că ei sunt personalităţile și apar două fete care ajung campioane olimpice, credeţi-mă, aceşti oameni nu trebuie doar luaţi din palat în palat... Aceste două campioane ar trebui luate nu doar în Palatul Cotroceni şi în Palatul Victoria, ele ar trebui să devină pentru România cele mai cunoscute personalităţi. Aceasta este performanţa, asta contează. Nu toţi suntem campioni olimpici, nu vom ajunge, însă respectul faţă de oamenii care fac lucrurile astea... Generaţiile care se uită pe social media, la televizor trebuie să vadă că astfel de oameni sunt cu adevărat ceea ce înseamnă valoare, în adevăratul sens al cuvântului", a spus Mihai Gâdea.

Lipă, mesaj pentru Drulă

România a încheiat competiţia de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 3 medalii, una de aur şi două de argint, obţinând astfel locul 4 în clasamentul pe naţiuni, după Noua Zeelandă (3 aur, 2 argint), Australia (2 aur, 2 bronz) şi Olanda (1 aur, 2 argint, 2 bronz), se arată într-un comunicat de presă al Federaţiei Române de Canotaj.

”Vreau să-i mulțumesc domnului Bode, ministrul de Interne, pentru că ne-a asigurat liniștea pe lac, prin Poliția Transport Naval. După cum ați văzut, ce se întâmplă pe Orșova, Dunăre și Snagov... Nu e o fericire să te antrenezi. Noi am avut multe antrenamente ratate. În aceeași măsură îi mulțumesc domnului Drulă (n.red. Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor) pentru că nu mi-a răspuns la telefon și mesaje. Asta nu înseamnă că a scăpat. Legislația e învechită și trebuie modificată. Trebuie să conviețuim toți pe acest lac, dar trebuie să respectăm regula bunului simț și legislația. Cea care va fi pentru că cea de acum e clar că nu e respectată”, a spus Elisabeta Lipă la revenirea în țară, potrivit digisport.ro.