Ionuţ Radu, plecat de la Inter Milano: Trebuie să te ridici şi să munceşti mai mult după greşeli

"Trebuie să te ridici şi să munceşti şi mai mult" după greşeli, a declarat portarul român Ionuţ Radu într-un interviu pentru La Gazzetta dello Sport, el plecând de la gafa pe care a comis-o în sezonul trecut în meciul Bologna - Inter Milano, scrie TuttoMercatoWeb.



"În ziua aceea eram jos. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Îmi amintesc bine cuvintele lui Samir (Handanovic, titularul obişnuit între buturile lui Inter, i-a spus a doua zi după meci că acea greşeală îl va face să crească - n. r.). Avea dreptate, în aceste cazuri trebuie să te ridici şi să munceşti şi mai mult. Să uiţi şi să înveţi din greşeli", a afirmat Radu.



Inter a încheiat campionatul pe locul 2, la 2 puncte în spatele lui AC Milan, iar multe voci susţin că echipa antrenată de Simone Inzaghi a pierdut titlul din cauza greşelii comise de Radu.



Goalkeeperul a fost împrumutat în această vară de Inter la US Cremonese, nou-promovată în Serie A, unde este coleg cu Vlad Chiricheş şi Dennis Politic.



Radu vrea să-şi ia revanşa la Cremonese: "Sunt într-o echipă care are o mare dorinţă să joace, care după 26 de ani a revenit în Serie A cu o mare determinare. Şi eu sunt aici pentru asta. Şi pentru mine, să demonstrez ce valorez, ceea ce nu am reuşit să fac în ultimii doi ani."



Născut la Bucureşti, pe 28 mai 1997, Radu a jucat la Steaua şi Dinamo înainte de a se transfera în Italia, în ianuarie 2013, la Pergolettese, după care a ajuns la Inter. Portarul român a reuşit să câştige turneul de la Viareggio şi Cupa Italiei Primavera cu Inter, iar pe 14 mai 2016 a debutat în Serie A, într-un meci cu Sassuolo. După ce a mai jucat la Avellino (22 de prezenţe în Serie B), Genoa (50 de prezenţe în Serie A) şi Parma, în august 2020 a revenit la Inter.



A câştigat bronzul cu selecţionata Under-21 a României la Campionatul European de tineret din 2019, scrie Agerpres.

Ionuţ Radu a primit nota 3

”Putem spune că prestația lui a fost sigură până în minutul 82. Apoi a venit 'crima', eroarea incredibilă prin care i-a făcut cadou Bolognei victoria și care poate conta decisiv în cursa pentru titlu. După această înfrângere, Inter nu mai depinde doar de propriile rezultate”, au notat italienii de la Tuttomercato, care i-au dat nota 3 pentru evoluţia din meciul cu Bologna.

Ionuț Radu a fost trimis în teren de Simone Inzaghi pentru că Samir Handanovic, titularul de drept din poarta Interului, a acuzat o accidentare la spate înaintea jocului. Românul a mai evoluat o singură dată în acest sezon, în Cupa Italiei, cu Empoli, meci câștigat de Inter cu 3-2 după prelungiri, scrie Digisport.

