Ioana Ene Dogioiu, care cerea arestarea judecătorilor CCR… lecție de bun-simț de la avocatul Biriș 

”ANAF are în obiectul de activitate banii, nu anii”

”Președintele Iohannis a promulgat legea care îi scapă de închisoare pe evazoniștii care plătesc prejudiciul, iar dacă mai adaugă 20% la baza de calcul scapă cu totul nepedepsiți. Este o lege bună?” a întrebat Ioana Ene Dogioiu.

”Eu cred că e o măsură bună, indiferent de inițiator, cred că autoritățile trebuie să se concentreze mai mult pe recuperarea prejudiciului și pe descurajare decât pe încarcerare.

Până la urmă, când vorbim de activități economice, inclusiv evaziunea, ar trebui să ne gândim mai mult la bani și mai puțin la ani.

Și vă spune asta omul care în 2009 a vorbit pentru prima dată despre evaziune ca amenințare la siguranța națională.

ANAF are în obiectul de activitate banii, nu anii. Am tot încercat să le spun asta și când am fost secretar de stat la Finanțe. Poate o sămânță am pus și noi când am fost acolo. Au fost niște discuții cum să facem să ne concentrăm mai mult pe colectare.

Trebuie să lăsăm oamenii să plătească pentru greșeli, nu să îi încarcerăm. Faptul că trimitem pe cineva care a greșit la închisoare mai lasă și niște oameni șomeri pe lângă. Până la urmă, obiectivul trebuie să fie colectarea banilor.” i-a răspuns avocatul Gabriel Biriș, conform articolului publicat pe spotmedia.ro.

Jurnalista a insistat cu întrebări precum ”Și totuși cât e de moral să comiți o infracțiune și să scapi pentru că ai dat niște bani pe care oricum îi datorai?”, iar avocatul specializat în drept fiscal i-a răspuns: ”Și care e alternativa? Cu ce mă încălzește pe mine, contribuabil, că statul nu recuperează niciun ban de la cel care și-a băgat firma în faliment și a ascuns banii cine știe pe unde? Ba mai cheltuiesc cu el și în pușcărie.”

Sursă foto