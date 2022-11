"Încerc să renunț la nevoia de control". AMI, despre despărțirea de iubitul ei: Cel mai important a fost să nu mă judec pentru ceea ce simt

Sursa foto: Instagram AMI OFFICIAL

"A fost nevoie de ceva timp până m-am vindecat. Până când fostul meu iubit nu și-a găsit o altă jumătate, nici eu n-am reușit să mă desprind total și să mă atașez din nou. A fost o separare de comun acord și am acceptat că ne era mai bine unul fără celălalt în acel moment", a spus AMI pentru viva.ro.

"Muzica a fost terapia mea. Acolo mi-am găsit liniștea și focusat toată atenția după acel episod și m-a ajutat enorm. Mai ales că eram la început de carieră. Iubesc ceea ce fac și asta mi-a ocupat tot timpul. Așa am reușit să depășesc orice moment dificil", a mai spus artista.

"Cel mai important a fost să nu mă judec pentru ceea ce simt"

"Nu-mi place să dau sfaturi, însă vă pot spune ce mi-a prins mie bine până acum și ce mă ajută pe mine să trec mai ușor peste astfel de momente. În primul rând, îmi ocup timpul cu lucruri care mă bucură, care mi aduc plăcere și satisfacție. Eu mă afund în muzică, de exemplu. Stau doar în preajma oamenilor care mă fac să mă simt bine și confortabil.

Dar cred că cel mai important a fost să am răbdare cu mine, să mă vindec în ritmul meu propriu și să nu mă judec pentru ceea ce simt, ceea ce fac, pentru nimic. Încerc să renunț și eu la nevoia de control, așa că fac des exercițiul ăsta de a accepta mereu lucrurile așa cum vin, pentru că toate fac parte dintr-un proces de evoluție. Iar asta pe mine mă ambiționează enorm și mă ajută să-mi clarific gândurile", a spus AMI.

Citește și:

Tania Popa a recunoscut de ce a participat la "Sunt celebru, scoate-mă de aici". "Soțul m-a trimis să slăbesc"

"Crede-mă că eu, în țară, când vedeam o broscuță mică, mică, după ploaie, chiar și călcată de mașină, țipam și traversam pe partea cealaltă… ca să întelegi. Și acolo a fost cu… nu erau broaște… erau monștri. Nu se compară cu conviețuirea cu oameni străini, diferiți și nu din mediul meu. Cred că mult prea mult timp am stat cu oameni din mediul meu sau oameni care pur și simplu mă cunosc, nu știu cum să spun. Asta a fost cel mai greu, aș putea spune.

Eu chiar m-am dus pentru experiență, spre deosebire de soțul meu care m-a trimis să slăbesc. Și am slăbit 8 kilograme, dar acum oscilez cu 2 kilograme… plus, minus. Dar mai mult de 2 kilograme nu am pus pe mine. Eu m-am dus pentru experiență. Sunt un om curajos, mă duc cu capul înainte… în viață și în cariera mea sunt atât de liniștită cu toate, nu mai trebuie să fac, să demonstrez nimic, aveam nevoie de experiențe noi. Că viața mea să fie palpitantă în continuare", spus Tania Popa pentru ciao.ro.

Mara Bănică, despre participarea la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!": Unii și-au dorit să devină regi/regine, alții să apară o dată-n viață la PRO TV

"Primul lucru la care m-am gândit a fost să sun acasă, îmi era foarte, foarte dor de familie, de micuții mei, de soțul meu. Sentimentul acesta de “apartenență” este sublim pentru mine. Să ai la cine și pentru cine să te întorci de oriunde! Fie și din Junglă!:)

A fost cu de toate. Am câștigat doi oameni de suflet, pe Cornel și pe Giani. În planul fobiilor și al fricilor, știam că sunt un om curajos, îmi pare rău că n-am prins probe cu apă sau cu înălțime. Am scapăt de teama de șobolani, mă pot plimba prin Herăstrău liniștită, ce să zic...", a spus Mara Bănică pentru ciao.ro.

"Celor de acasă le-aș spune că motivația mea a fost legată de a-mi demonstra mie și apoi lor că am rămas un om la fel de puternic ca acum 20 de ani, când transmiteam reportaje din Baghdadul în flacări la propriu! Fiecare dintre noi a avut motivații diferite, unii și-au dorit să devină rege sau regină, alții să apară o dată-n viață la Pro tv, iar alții chiar și-au testat limitele", a mai spus vedeta.

